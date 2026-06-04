Plusieurs dispositifs existent pour sécuriser vos détentions en actions, obligations et autres parts d'OPCVM en cas de défaillance d'un prestataire.

Beaucoup d’épargnants ont ce chiffre symbolique en tête. En cas de faillite d’une banque, leurs dépôts bénéficient d’une garantie jusqu’à 100.000 euros par personne et par établissement de la part du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR). Toutefois, cela ne concerne que les dépôts, à l’image des comptes courants ou des livrets.

Que se passerait-il pour un détenteur de titres en cas de défaillance d’un intermédiaire ou d’un prestataire ? Tout dépend de la manière dont sont détenus les instruments financiers.

Compte-titres et PEA

En théorie, l’investisseur n’a pas besoin de garantie lorsqu’il détient des titres en direct ou via son PEA. De fait, la banque ou l’intermédiaire n’est ici chargé que de la garde des titres. Ces derniers restent la propriété de l’investisseur.

Toutefois, un mécanisme a été prévu pour pallier une éventuelle absence de restitution, y compris frauduleuse. Ce dispositif, également géré par le FGDR, est connu sous le nom de garantie des titres. Cette garantie couvre tous les types de titres (actions, obligations, parts de fonds, produits à terme…) même ceux qui ne sont pas libellés en euros. Elle ne se déclenche que si l’établissement est en cessation de paiement et que les titres ont disparu des comptes et ne peuvent être restitués.

Dans ce cas, l’indemnisation peut aller jusqu’à 70.000 euros par client et par établissement. Il est à noter que les espèces associées au compte-titres (via un compte espèces) profitent d’une garantie parallèle de 70.000 euros également. Celle-ci est comprise dans le plafond de garantie des dépôts de 100.000 euros si l’établissement est une banque.

Société de gestion de portefeuille

Si vous avez confié des titres à une société de gestion de portefeuille et que cette dernière fait défaut sans pouvoir vous restituer vos titres (qui demeurent votre propriété), vous pouvez mobiliser la garantie des services des sociétés de gestion. Elle porte ici sur 20.000 euros au maximum.

Assurance vie

Vous pouvez aussi détenir des positions au travers d’un contrat d’assurance vie. La plupart du temps il s’agit de parts de fonds libellées en unités de compte. Certains contrats permettent également d’investir directement dans des actions.

Le mécanisme de garantie est toutefois différent avec un contrat d’assurance vie. D’abord parce qu’un assureur n’est pas une banque et n’est donc pas soumis aux mêmes règles. Ensuite parce que sur le plan juridique, l’assuré n’est pas propriétaire des titres logés dans son contrat.

Les actions et parts de fonds sont acquises par l’assureur. Ce dernier inscrit la valeur équivalente au contrat et conserve les titres comme contrepartie. L’assuré ne détient donc pas de titres mais simplement une créance sur l’assureur.

En cas de faillite, c’est le Fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP) qui prend le relais. La couverture porte ici jusqu’à 70.000 euros par personne (le double pour un couple en co-souscription).