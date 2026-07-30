De star de l'IA à vendeur forcé : la chute éclair d'Aschenbrenner

Leopold Aschenbrenner était devenu en quelques mois l'un des nouveaux prodiges de Wall Street grâce à ses paris spectaculaires sur l'IA. La correction du secteur et un levier agressif ont désormais contraint Situational Awareness à céder une partie majeure de son portefeuille à Citadel, rappelant la trajectoire de Cathie Wood après l'euphorie ARKK.

Leopold Aschenbrenner découvre à son tour à quelle vitesse Wall Street peut transformer un gérant encensé en symbole d'excès spéculatif lorsque le régime de marché se retourne. L'ancien chercheur d'OpenAI, âgé de 25 ans, avait fait de Situational Awareness l'un des hedge funds les plus scrutés du moment grâce à des paris massifs sur l'intelligence artificielle.



La stratégie reposait largement sur une même conviction à savoir l'explosion durable des dépenses consacrées aux puces, à la mémoire, aux centres de données et à l'électricité nécessaires à l'IA. Avec la correction marquée de ces thématiques depuis plusieurs semaines, la concentration du portefeuille et son financement par emprunt ont transformé une baisse de marché en problème de liquidité, avec des appels de marge impliquant plusieurs grandes banques, selon CNBC et le Financial Times.



Le Wall Street Journal rapporte que le fonds alternatif Citadel a finalement repris une grande partie du portefeuille coté financé par emprunt, tandis que Situational Awareness conserve notamment certaines participations privées, dont Anthropic.



Cette trajectoire rappelle celle de Cathie Wood, propulsée au rang de star après les +150% gagnés par son ETF ARKK en 2020 avant que l'effondrement des valeurs de croissance ne la transforme, aux yeux de ses détracteurs, de visionnaire en symbole des excès de la bulle. Comme le résumait Warren Buffett, c'est lorsque la marée se retire que l'on découvre qui nageait nu. Dans le cas d'Aschenbrenner, la baisse des valeurs IA révèle surtout combien une excellente thèse peut devenir un très mauvais trade lorsque concentration et levier ne laissent plus le temps d'avoir raison.