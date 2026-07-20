Début de semaine en ordre dispersé en Europe

Les grands indices européens connaissent des fortunes diverses ce lundi. Le CAC 40 s'affiche en progression de 0,38%, à 8 370 points, après deux replis consécutifs, le DAX 40 à Francfort déroule la même tendance avec un gain de 0,42%, alors que le FTSE 100 à Londres trébuche de 0,29%.

Les intervenants continuent de surveiller l'évolution du secteur de l'IA après son lourd repli enregistré vendredi, mais ils gardent surtout un oeil sur le conflit au Moyen-Orient.



Les frappes entre Téhéran et Washington se sont poursuivies ce week-end et les Etats-Unis ont notamment visé la ville portuaire de Bouchehr, où se situe la seule centrale nucléaire civile en fonctionnement d'Iran.



Toutefois, Esmaïl Baghaï, le porte-parole de la diplomatie iranienne, a indiqué lors d'une conférence de presse que les efforts diplomatiques se poursuivaient avec les Etats-Unis.



Si les cours de l'or noir sont en repli aujourd'hui (-2,31%, à 81,86 dollars pour le WTI et -3,07%, à 87,89 dollars pour le Brent), ils restent sur des niveaux inédits depuis la mi-mai. La hausse du prix du pétrole fait craindre une poussée inflationniste et donc un durcissement de la politique monétaire des grandes banques centrales.



La Banque centrale européenne doit justement rendre sa décision sur ses taux ce jeudi. Un statu quo est attendu, mais les investisseurs resteront particulièrement attentifs aux commentaires de sa présidente Christine Lagarde lors de sa conférence de presse.



Aujourd'hui, l'agenda statistique est vierge, mais le reste de la semaine sera plus chargé avec notamment dès mardi l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne.



En attendant, sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert (+0,04%) et se négocie contre 1,1431 dollar.



Dans l'actualité des sociétés



En France, Arkema cède 1,52% victime de Morgan Stanley qui a décidé de de passer de surpondérer à pondération en ligne sur l'action Arkema, avec un objectif de cours réduit de 83 à 63 euros.



Pierre & Vacances gagne 0,98% après avoir conclu un accord avec Mubadala Capital en vue du lancement d'une offre publique d'achat du second sur le premier, au prix de 1,90 euro par action ordinaire Pierre & Vacances coupon attaché.



En Europe, Ryanair chute de 6,97%, après la présentation de résultats trimestriels en dessous des attentes, marqués par un fort renchérissement du kérosène non couvert et une baisse des prix des billets. Malgré une hausse du trafic, la rentabilité s'est nettement dégradée.



En Italie, Prysmian progresse de 2,35%, le spécialiste des câbles ayant dévoilé la signature d'un accord de long terme auprès de Molex, une filiale du groupe privé américain Koch Inc, qui pourrait atteindre les 5,5 milliards d'euros sur dix ans. Cet accord comprend un paiement initial de 550 millions d'euros. En contrepartie, la société italienne sera chargée de fournir des câbles optiques destinés à être installés à l'intérieur des centres de données.