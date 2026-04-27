Début de semaine prudent en Europe

Les grands indices européens commencent la semaine dans le calme après avoir reculé vendredi dernier. A Paris, le CAC 40 avance timidement de 0,29%, à 8 181 points, le DAX 40 à Francfort déroule la même tendance avec un gain de 0,41%, tandis que le FTSE 100 à Londres est autour de l'équilibre et grappille 0,02%.

Au cours du dernier exercice hebdomadaire, la Bourse de Paris a cédé 3,17%, son plus lourd repli sur cinq jours depuis le début du conflit au Moyen-Orient au tout début du mois de mars.



Au cours du week-end, il n'y a pas eu de réelle évolution étant donné que les émissaires américains ne se sont pas rendus à Islamabad au Pakistan pour une deuxième session de négociations. Donald Trump a annoncé sur son réseau social ce week-end : "je viens d'annuler le voyage de mes représentants qui devaient se rendre à Islamabad, au Pakistan, pour rencontrer les Iraniens. Trop de temps perdu en déplacements, trop de travail ! En plus de cela, il règne une zizanie et une confusion monumentales au sein de leur "direction". Personne ne sait qui commande, eux y compris".



Du côté de l'Iran, le pays aurait fait des propositions pour rouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin à la guerre, tout en remettant à plus tard les négociations sur le nucléaire.



Malgré cette proposition, les prix du pétrole restent orientés à la hausse. A New York, le WTI progresse de 0,30%, à 96,37 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord avance de 0,58%, à 107,95 dollars.



Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert (+0,34%) et se négocie contre 1,1745 dollar.



Un lundi calme avant une semaine chargée



L'actualité macro-économique du jour est particulièrement légère, les investisseurs ont déjà pris connaissance de la seule statistique d'importance du jour. Il s'agissait de l'indice Gfk allemand du mois de mai qui mesure la confiance des consommateurs. Ce dernier a reculé plus que prévu en s'installant à -33,3 points, contre des attentes à -30,2 et un précédent à -28,1 points. Cet indicateur est à son plus bas niveau depuis février 2023.



Le reste de la semaine sera nettement plus chargé avec principalement mercredi, la décision de la Réserve fédérale américaine sur sa politique monétaire où un statu quo est largement anticipé. Plusieurs données sur l'inflation et la croissance sont attendues de part et d'autre de l'Atlantique au cours des prochains jours.



En ce qui concerne les sociétés, le rythme des publications a ralenti ce lundi, mais va s'intensifier dès mardi avec notamment : Visa, Coca Cola Company, Novartis, T-Mobile US, Airbus. A partir de mercredi, parmi les plus importantes, il y aura : Alphabet, Microsoft, Meta, AbbVie, AstraZeneca, Eli Lilly, Mastercard, Caterpillar, Amgen, Schneider Electric...



Aujourd'hui, dans l'actualité, Renault avance de 2,15%, malgré UBS qui a confirmé sa recommandation à vendre sur le titre, avec un objectif de cours de 28 euros.



De son côté OSE Immunotherapeutics flambe de 21,10%, Veloxis Pharmaceuticals, un partenaire du Français, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) avait accordé au Pegrizeprument le statut de médicament orphelin pour la prévention du rejet d'allogreffe cardiaque chez les patients ayant bénéficié d'une transplantation cardiaque.



Dans le bas du palmarès, Dassault Systèmes perd 0,54%. Citi est resté à neutre sur l'action, mais a relevé de 19 à 20 euros, sa cible de cours.



Forvia trébuche de 1,77%, l'équipementier automobile a annoncé la cession de sa division Forvia Interiors à des fonds gérés par Apollo sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,82 milliard d'euros.



En Europe, Nordex a réalisé un excellent début d'année. Jefferies note que le chiffre d'affaires a progressé de 10,6% par rapport à l'année précédente pour atteindre 1 587,7 millions d'euros au 1er trimestre 2026 (contre 1 538 millions d'euros à taux de change constant). Le titre de la société spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de systèmes d'énergie éolienne flambe de 11,26%.