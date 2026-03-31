Débuts difficiles en Bourse de Paris pour IEVA Group, le "Netflix de la beauté"

L'action IEVA Group, qui ambitionne de se positionner comme "le Netflix de la beauté", s'inscrivait en baisse mardi matin lors de ses premières cotations à la Bourse de Paris, reflétant les conditions de marché difficiles du moment après plus d'un mois de conflit au Moyen-Orient.

Le titre du spécialiste de la "beauty tech" perd actuellement 12,4% à 11,2 euros, bien en dessous de son prix d'introduction qui avait été fixé à 12,79 euros.



Aux niveaux de cours actuels, la société n'est valorisée qu'à environ 110 millions d'euros au lieu des 126 millions correspondant au prix d'IPO.



L'introduction en Bourse, l'une des rares conclues depuis le début de l'année sur Euronext Growth à Paris avec Rising Stone, a permis à l'entreprise de lever quelque 7,3 millions d'euros.



Dans le détail, ce sont les 9 845 728 actions qui composent son capital, dont 571 436 nouvelles actions émises dans le cadre de l'offre globale, qui ont été admises à la négociation ce matin.



Une levée de fonds réussie malgré un marché compliqué



Cité dans un communiqué, Jean Michel Karam, son fondateur et PDG, reconnaît que l'opération a été conduite au cours d'une période boursière "exigeante et volatile" et remercie l'engagement des investisseurs institutionnels tels que Bpifrance, mais aussi particuliers, ayant souscrit au projet.



IEVA se définit comme un groupe "intégré" capable d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de la beauté, entre ses marques de cosmétique premiums comme IOMA, ses technologies de diagnostic technologique de la peau, ses 130 boutiques comprenant notamment l'enseigne et ses box, comme My Little Box.



L'entreprise, qui dispose également d'une newsletter envoyée à quatre millions d'abonnés, se veut comme un "Netflix de la beauté" en raison de son modèle économique basé sur l'abonnement et des revenus récurrents.



Ses débuts timides en Bourse illustrent cependant le scepticisme des investisseurs face à une société positionnée sur le marché très concurrentiel du luxe et de la beauté.



Si son chiffre d'affaires a atteint 43 millions d'euros en 2025, l'entreprise n'est toujours pas rentable, avec un EBITDA qui est ressorti à -1,4 MEUR l'an dernier.



Le groupe compte cependant passer dans le vert dès cette année et vise un doublement de son chiffre d'affaires à horizon 2028.