Débuts plutôt réussis pour Le Slip Français à la Bourse de Paris

L'action Le Slip Français s'inscrit en hausse mardi matin pour ses débuts à la Bourse de Paris, le titre progressant de 2% à près de 15,1 EUR contre un prix d'introduction fixé à 14,8 EUR. Le titre avait affiché jusqu'à 7% de hausse dans les tout premiers échanges. Sa capitalisation s'élève ainsi à 19,6 MEUR.

Le fabricant de sous-vêtements a mis aujourd'hui sur le marché les 1 299 152 actions qui composent son capital, dont 337 838 nouvelles actions émises dans le cadre d'une offre globale suite à l'exercice partiel de la clause d'extension.



Une opération largement sursouscrite



Plus de 7 000 investisseurs particuliers ont souscrit à l'offre, qui a été sursouscrite 4,7 fois.



Le montant brut total alloué de l'opération représente 13 millions d'euros, dont 5 millions d'euros d'augmentation de capital et 8 millions d'euros de cessions d'actions existantes.



Le Slip compte utiliser les fonds levés afin d'accélérer sa stratégie de développement, axée autour de trois priorités, à commencer par le renforcement de sa marque sur le marché français grâce à une hausse des dépenses commerciales et marketing et le développement de son réseau de revendeurs.



La société fondée par Guillaume Gibault, toujours aux commandes de l'équipe de direction en tant que PDG, veut par ailleurs poursuivre le renforcement de sa plateforme industrielle Made in France tout en finançant le besoin en fonds de roulement nécessaire à la montée en puissance attendue de ses volumes.



Créé en 2011, le groupe textile compte actuellement trois usines : celles de Bonne Nouvelle (sous-vêtements) et Fier(T) (t-shirts) situées à Aubervilliers et le site La Belle Paire (chaussettes) basé à Limoges.



Sur le plan financier, Le Slip Français a réalisé un chiffre d'affaires de 21,1 MEUR en 2025 et affiche un retour à la rentabilité après plusieurs années difficiles.



Un potentiel de croissance qui s'accompagne d'un risque d'exécution



Du côté des analystes, on évoque une marque déjà très connue en France, mais encore faiblement implantée chez les détaillants.



"Malgré une notoriété de 60%, elle ne représente encore qu'environ 4% du marché français des sous-vêtements masculins", souligne Dorian Anglada, analyste chez Saxo.



"Autrement dit, Le Slip Français dispose encore d'une marge de progression sur son marché principal, sans même tenir compte des opportunités liées à de nouvelles catégories de produits ou à une expansion internationale", note le professionnel.



De son point de vue, Le Slip Français ne propose pas une projet axé sur une promesse technologique ou une croissance spectaculaire, mais plutôt sur la perspective d'une transformation progressive d'une marque de consommation en un groupe industriel intégré.



"La société affiche des premiers résultats encourageants, mais l'investissement repose encore largement sur sa capacité à exécuter son plan stratégique et à convertir sa forte notoriété en parts de marché", tempère-t-il toutefois.



"Pour les investisseurs, le potentiel existe, mais il s'accompagne d'un risque d'exécution qui ne doit pas être sous-estimé", conclut l'analyste.