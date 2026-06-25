Pierre & Vacances-Center Parcs a annoncé le décès à l'âge de 88 ans de son fondateur, Gérard Brémond, entrepreneur à l'origine de la création d'Avoriaz en 1967 et du concept de résidence de tourisme lancé en 1973.
Présenté comme un visionnaire du tourisme et de l'immobilier, il a développé le modèle de la "Nouvelle Propriété" en 1979, avant d'étendre le groupe avec l'ouverture de villages de vacances, l'acquisition de Maeva en 2001 puis de Center Parcs Europe en 2003, ainsi que la création de la marque Adagio avec Accor.
Après l'introduction en Bourse en 1999, le groupe a poursuivi son expansion internationale avant d'être durement touché par la crise sanitaire en 2020. En 2022, une restructuration financière et capitalistique a été menée sous la direction générale de Franck Gervais, avec l'entrée des fonds Alcentra, Fidera et Atream au capital.
Pierre & Vacances-Center Parcs souligne que Gérard Brémond laisse l'héritage d'un modèle fondé sur l'intégration des sites dans leur environnement, la proximité avec la nature et l'innovation dans les loisirs et l'hébergement touristique.
Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de résidences et de villages (93,8%) : gestion, à fin septembre 2025, d'un parc de 39 974 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (14 703 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 027) et Adagio (7 244) ;
- exploitation d'une plateforme de réservation en ligne de vacances et de séjours touristiques (4,1% ; maeva.com) : marques maeva.com, Campings maeva, maeva Home, La France du Nord au Sud, Vacansoleil et Parcel Tiny House ;
- développement immobilier (2%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (50,6%), Pays-Bas (18%), Allemagne (14,2%), Belgique (10,9%) et Espagne (6,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.