Décès de Gérard Brémond, fondateur de Pierre & Vacances

L'entrepreneur avait profondément transformé le tourisme résidentiel en France en créant des concepts devenus des références, d'Avoriaz à Center Parcs.

Pierre & Vacances-Center Parcs a annoncé le décès à l'âge de 88 ans de son fondateur, Gérard Brémond, entrepreneur à l'origine de la création d'Avoriaz en 1967 et du concept de résidence de tourisme lancé en 1973.



Présenté comme un visionnaire du tourisme et de l'immobilier, il a développé le modèle de la "Nouvelle Propriété" en 1979, avant d'étendre le groupe avec l'ouverture de villages de vacances, l'acquisition de Maeva en 2001 puis de Center Parcs Europe en 2003, ainsi que la création de la marque Adagio avec Accor.



Après l'introduction en Bourse en 1999, le groupe a poursuivi son expansion internationale avant d'être durement touché par la crise sanitaire en 2020. En 2022, une restructuration financière et capitalistique a été menée sous la direction générale de Franck Gervais, avec l'entrée des fonds Alcentra, Fidera et Atream au capital.



Pierre & Vacances-Center Parcs souligne que Gérard Brémond laisse l'héritage d'un modèle fondé sur l'intégration des sites dans leur environnement, la proximité avec la nature et l'innovation dans les loisirs et l'hébergement touristique.