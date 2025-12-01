Décès de Henri Beaufour, membre du conseil d'Ipsen

Ipsen fait part du décès, survenu le 28 novembre, de Henri Beaufour, membre du conseil d'administration et représentant de la famille fondatrice, dont le conseil d'administration et l'équipe de direction saluent la mémoire.



"Avec sa soeur Anne, il a joué un rôle central dans le soutien de l'orientation stratégique de la société et dans le maintien des valeurs établies par la famille", mettent ainsi en avant les instances dirigeantes du groupe.



En leur qualité d'actionnaires majoritaires, Beech Tree et Highrock réitèrent à cette occasion leur intention de continuer à agir ensemble dans l'intérêt du laboratoire pharmaceutique et de soutenir son développement continu.