Décès de Hervé Tiberghien, membre de la direction de Syensqo
Le groupe de chimie de spécialités Syensqo fait part avec profonde tristesse du décès soudain de Hervé Tiberghien, directeur des opérations et des ressources humaines et membre de son équipe de direction exécutive.
Hervé Tiberghien a été directeur des ressources humaines et membre de l'équipe de direction exécutive de Solvay de 2019 à 2023, où il "a joué un rôle clé dans le renforcement de la stratégie et de la culture des ressources humaines de l'entreprise".
Après la création de Syensqo en décembre 2023 (à la suite de sa scission de Solvay), il a rejoint la nouvelle société en tant que directeur des opérations, assumant également le poste de directeur des ressources humaines à partir d'août 2024.
"Sous sa direction, Syensqo a bâti des bases solides en matière d'excellence opérationnelle et d'une culture centrée sur les personnes qui continueront de guider l'entreprise pendant de nombreuses années", salue le groupe belge.
Herve Tiberghien currently works at Syensqo NV, as Chief Operations & People Officer from 2024. Mr. Tiberghien also formerly worked at AGC Glass Europe SA, as Plant Director-Automotive Glass, PPG Industries, Inc., as Vice President-Human Resources from 2016 to 2019, and Solvay SA, as Chief People Officer from 2019 to 2023. Mr. Tiberghien received his graduate degree from Université Saint-Louis - Bruxelles ASBL.
Syensqo SA/NV est une société de produits chimiques de spécialités organisée en deux divisions :
- Division Matériaux : qui consiste en une plateforme de polymères haute performance couplée à une activité de composites de premier plan desservant principalement les marchés de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense ainsi que celui de l'électronique ;
- Division Consumer et Ressources : qui fournit des solutions spécialisées aux marchés finaux axés sur les consommateurs, tels que l'agroalimentaire, les soins personnels, l'alimentation, etc.
La société possède déjà plus de 1 800 familles de brevets dans l'ensemble de son portefeuille.
