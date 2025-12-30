Décès de Hervé Tiberghien, membre de la direction de Syensqo

Le groupe de chimie de spécialités Syensqo fait part avec profonde tristesse du décès soudain de Hervé Tiberghien, directeur des opérations et des ressources humaines et membre de son équipe de direction exécutive.

Hervé Tiberghien a été directeur des ressources humaines et membre de l'équipe de direction exécutive de Solvay de 2019 à 2023, où il "a joué un rôle clé dans le renforcement de la stratégie et de la culture des ressources humaines de l'entreprise".



Après la création de Syensqo en décembre 2023 (à la suite de sa scission de Solvay), il a rejoint la nouvelle société en tant que directeur des opérations, assumant également le poste de directeur des ressources humaines à partir d'août 2024.



"Sous sa direction, Syensqo a bâti des bases solides en matière d'excellence opérationnelle et d'une culture centrée sur les personnes qui continueront de guider l'entreprise pendant de nombreuses années", salue le groupe belge.



