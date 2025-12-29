IBM a annoncé hier le décès de son ancien Président-Directeur Général (PDG), Lou Gerstner, à la tête de l'entreprise entre 1993 et 2002. Arrivé à une période de crise profonde où l'avenir de la société était incertain, Lou Gerstner avait pris la décision stratégique majeure de maintenir l'intégrité du groupe alors que son démantèlement était envisagé, rappelle le communiqué d'IBM.
Il a réorienté la culture d'entreprise vers les besoins des clients plutôt que sur les processus internes, affirmant que "les clients ne voulaient pas d'une technologie fragmentée - ils voulaient des solutions intégrées". Sous sa direction, l'exécution opérationnelle et l'innovation ont été mises au service de la pertinence à long terme.
Après son passage chez IBM, cet ancien dirigeant de American Express et de RJR Nabisco avait notamment présidé The Carlyle Group, confirmant son influence majeure dans le paysage financier et technologique mondial.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
