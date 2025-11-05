Décision prévue le 25 novembre sur la reprise de Carmat

Carmat a annoncé mardi soir que la justice examinerait le 25 novembre la seule offre de reprise reçue à l'issue du processus d'appel d'offres lancé dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire, ouverte le 1er juillet dernier.



A la date-butoir, fixée au 3 novembre, une seule offre a été officiellement déposée par 'Carmat SAS', une société par actions simplifiée créée pour les besoins de l'éventuelle reprise et dont le capital social est détenu à ce jour par Lohas, elle-même contrôlée par Pierre Bastid, le président du conseil d'administration de Carmat et actionnaire à hauteur d'environ 17% de l'entreprise.



Le fabricant de coeurs artificiels précise que l'offre, susceptible d'évoluer jusqu'au 20 novembre, devrait être examinée par le tribunal des activités économiques de Versailles lors d'une audience prévue le 25 novembre.



Dans son communiqué, la société attire l'attention sur le fait qu'il n'y a à ce stade aucune assurance que cette offre aboutira, c'est-à-dire que ses conditions suspensives seront levées, et que le tribunal arrêtera un plan de cession en faveur du repreneur.



'Si cette offre n'aboutit pas, il est quasiment certain que Carmat fera l'objet d'une liquidation judiciaire et que ses activités cesseront', souligne l'entreprise.



Pour mémoire, une précédente offre de reprise émanant de Pierre Bastid avait échoué à la fin du mois de septembre, la justice ayant constaté que les conditions nécessaires à l'obtention des financements nécessaires à la reprise n'avaient pas été remplies.

