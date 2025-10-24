L’action Deckers a chuté de plus de 12% vendredi, après la publication de prévisions jugées décevantes pour l’exercice 2026. Le groupe américain, propriétaire des marques Hoka et Ugg, a annoncé viser un chiffre d’affaires de 5,35 milliards de dollars, contre 5,45 milliards attendus par les analystes, pour un bénéfice par action compris entre 6,30 et 6,39 dollars. Si le deuxième trimestre s’est soldé par un bénéfice de 1,82 dollar par action, supérieur aux attentes, la révision des perspectives a refroidi les investisseurs.

Deckers anticipe désormais un net ralentissement de la croissance de ses deux marques phares. Hoka, en plein essor ces dernières années, ne progresserait plus que d’un "bas à deux chiffres" en 2026, après une hausse de 24% sur le dernier exercice. Ugg, connue pour ses bottines emblématiques, verrait sa croissance se limiter entre 1% et 5%, contre 13% auparavant. Le groupe attribue cette inflexion à l’impact des nouveaux droits de douane américains, qui pèsent sur la demande intérieure et entraînent un ajustement du comportement d’achat des consommateurs.

Le directeur financier Steven Fasching a estimé que la révision restait "modérée", tout en reconnaissant que les hausses tarifaires affectent plus fortement la consommation qu’escompté. Deckers chiffre à environ 150 millions de dollars le surcoût lié aux droits de douane pour l’exercice en cours, dont la moitié sera compensée par des hausses de prix et des accords avec ses partenaires. Le PDG Dave Powers a assuré que les fondamentaux du groupe demeuraient solides et que Hoka et Ugg continuaient de gagner des parts de marché. Malgré ces assurances, le titre a perdu plus de 55% depuis le début de l’année, reflet d’une confiance ébranlée des investisseurs.