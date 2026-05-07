La période de déclaration des revenus 2025 s'ouvre dans un contexte particulier : la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026, promulguée le 30 décembre 2025, modifie le régime des prélèvements sociaux applicables aux revenus du capital. Pour un investisseur particulier, trois situations distinctes coexistent désormais, dont une comporte une rétroactivité qui peut surprendre ceux qui ont cédé des titres en 2025.

Le PFU passe à 31,4 % dès 2025 pour certains revenus

La LFSS 2026 augmente de 1,4 point la contribution sociale généralisée (CSG) applicable à la plupart des revenus du capital, par la création d’une nouvelle « contribution financière pour l’autonomie » affectée à la branche autonomie de la Sécurité sociale.

Mécaniquement, le total des prélèvements sociaux passe de 17,2 % à 18,6 %, et le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % à 31,4 %. La part « impôt sur le revenu » du PFU reste fixée à 12,8 %.

Trois situations sont à distinguer selon la nature du revenu et la date du fait générateur.

Situation 1 — Hausse rétroactive sur les revenus 2025

La hausse à 18,6 % s’applique aux revenus réalisés ou constatés à compter du 1ᵉʳ janvier 2025 pour tous les revenus du patrimoine au sens de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale. Pour un investisseur, cette catégorie inclut deux types de revenus :

les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux (compte-titres ordinaire)

et droits sociaux (compte-titres ordinaire) les plus-values de cession d’actifs numériques (cryptomonnaies)

Pour ces revenus, la déclaration 2026 retiendra donc le taux de 18,6 %, alors même que le taux en vigueur au moment de la cession en 2025 était officiellement de 17,2 %. C’est le point qui peut désagréablement surprendre un investisseur ayant vendu en 2025 et liquidé sa fiscalité par anticipation.

Situation 2 — Hausse non rétroactive, à compter du 1ᵉʳ janvier 2026

Pour les autres revenus soumis à la hausse à 18,6%, celle-ci ne s’applique qu’aux revenus versés ou encaissés à compter du 1ᵉʳ janvier 2026. Sont notamment concernés :

les dividendes

les intérêts (obligations, livrets bancaires fiscalisés)

les gains nets sur PEA et PER lors des retraits

les gains issus de l’épargne salariale

Pour la déclaration 2026, ces revenus restent donc soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, puisque versés ou encaissés en 2025. L’acompte de 30 % prélevé à la source en 2025 sur les dividendes (12,8 % d’IR + 17,2 % de PS) reste acquis et n’a pas à être recalculé.

Situation 3 — Maintien du taux de 17,2 %

Le Code de la sécurité sociale dresse la liste limitative des revenus qui échappent à la hausse et restent soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Est ici concernée essentiellement l’assurance-vie, qui bénéficie d’un avantage fiscal significatif par rapport à toutes les autres enveloppes.

Notre série déclaration 2026

Cet article ouvre la série consacrée à la déclaration des revenus 2025. Trois autres publications complètent ce panorama :