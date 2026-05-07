Le PFU passe à 31,4 % dès 2025 pour certains revenus
La LFSS 2026 augmente de 1,4 point la contribution sociale généralisée (CSG) applicable à la plupart des revenus du capital, par la création d’une nouvelle « contribution financière pour l’autonomie » affectée à la branche autonomie de la Sécurité sociale.
Mécaniquement, le total des prélèvements sociaux passe de 17,2 % à 18,6 %, et le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % à 31,4 %. La part « impôt sur le revenu » du PFU reste fixée à 12,8 %.
Trois situations sont à distinguer selon la nature du revenu et la date du fait générateur.
Situation 1 — Hausse rétroactive sur les revenus 2025
La hausse à 18,6 % s’applique aux revenus réalisés ou constatés à compter du 1ᵉʳ janvier 2025 pour tous les revenus du patrimoine au sens de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale. Pour un investisseur, cette catégorie inclut deux types de revenus :
- les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux (compte-titres ordinaire)
- les plus-values de cession d’actifs numériques (cryptomonnaies)
Pour ces revenus, la déclaration 2026 retiendra donc le taux de 18,6 %, alors même que le taux en vigueur au moment de la cession en 2025 était officiellement de 17,2 %. C’est le point qui peut désagréablement surprendre un investisseur ayant vendu en 2025 et liquidé sa fiscalité par anticipation.
Situation 2 — Hausse non rétroactive, à compter du 1ᵉʳ janvier 2026
Pour les autres revenus soumis à la hausse à 18,6%, celle-ci ne s’applique qu’aux revenus versés ou encaissés à compter du 1ᵉʳ janvier 2026. Sont notamment concernés :
- les dividendes
- les intérêts (obligations, livrets bancaires fiscalisés)
- les gains nets sur PEA et PER lors des retraits
- les gains issus de l’épargne salariale
Pour la déclaration 2026, ces revenus restent donc soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, puisque versés ou encaissés en 2025. L’acompte de 30 % prélevé à la source en 2025 sur les dividendes (12,8 % d’IR + 17,2 % de PS) reste acquis et n’a pas à être recalculé.
Situation 3 — Maintien du taux de 17,2 %
Le Code de la sécurité sociale dresse la liste limitative des revenus qui échappent à la hausse et restent soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Est ici concernée essentiellement l’assurance-vie, qui bénéficie d’un avantage fiscal significatif par rapport à toutes les autres enveloppes.
Notre série déclaration 2026
Cet article ouvre la série consacrée à la déclaration des revenus 2025. Trois autres publications complètent ce panorama :
- Plus-values et dividendes : comment déclarer vos revenus de compte-titres en 2026
- Compte-titres à l’étranger et cryptomonnaies : les régimes particuliers à connaître