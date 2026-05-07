La campagne de déclaration des revenus 2025 s'est ouverte le 9 avril 2026. Trois dates limites en ligne selon votre département, une date pour la déclaration papier, un service de correction de mi-août à mi-décembre, puis trois années pour réclamer en cas d'erreur découverte tardivement. Tour d'horizon des échéances et des procédures à connaître pour rester en règle, et corriger sans pénalité si nécessaire.

Le calendrier de la déclaration 2026

La déclaration 2026 porte sur les revenus perçus en 2025. Le service de déclaration en ligne sur impots.gouv.fr est ouvert depuis le 9 avril, jusqu’aux dates limites suivantes établies par département.

Rappelons que, depuis 2019, la déclaration en ligne est obligatoire pour tous les foyers dont la résidence principale est équipée d’un accès à Internet. Le format papier reste autorisé uniquement dans deux cas: zone blanche sans accès au réseau, ou contribuable indiquant à l’administration ne pas être en mesure de souscrire par voie électronique.

Votre avis d’impôt sera disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr entre le 24 et le 31 juillet 2026 pour les déclarations en ligne (entre le 23 juillet et le 28 août pour les déclarations papier).

Si vous avez un solde à payer supérieur à 300 €, le prélèvement sera étalé sur quatre mensualités, du 25 septembre au 28 décembre 2026. Pour un montant inférieur ou égal à 300 €, vous subirez un prélèvement unique, le 25 septembre.

Modifier sa déclaration : trois fenêtres successives

Pendant la période déclarative, jusqu’à votre date limite

Vous pouvez modifier votre déclaration autant de fois que nécessaire. Connectez-vous à votre espace particulier, sélectionnez votre déclaration, modifiez et validez à nouveau. Seule la dernière version enregistrée avant l’expiration de votre date limite départementale est considérée comme définitive.

Le service de correction en ligne, de mi-août à mi-décembre

Une fois la période déclarative close et l’avis d’imposition reçu, le service de correction en ligne ouvrira mi-août 2026 et restera accessible jusqu’à mi-décembre. Vous le trouverez dans votre espace particulier, dans la rubrique de gestion de votre déclaration. Toute correction donne lieu, dans les trois semaines, à un avis d’imposition correctif et à un nouveau taux de prélèvement à la source recalculé.

C’est la procédure indiquée si vous découvrez une erreur en relisant votre avis, ou si un justificatif vous parvient en retard. La démarche est simple, sans pièce jointe à fournir au moment de la modification, et sans pénalité.

Après mi-décembre : la procédure de réclamation

Si vous découvrez une erreur après la fermeture du service de correction, vous devez passer par la procédure formelle de réclamation. Vous avez trois années après l’année d’imposition, soit jusqu’au 31 décembre 2028 pour corriger la déclaration des revenus 2025.

La démarche s’effectue depuis votre espace particulier, dans la rubrique « Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt ». Décrivez précisément l’erreur et joignez les justificatifs. L’administration dispose d’un délai de six mois pour répondre.

Mais attention, la réclamation ne dispense pas du paiement de l’impôt contesté. Si vous souhaitez suspendre le paiement en attendant la décision, vous devez demander un sursis de paiement, directement depuis le formulaire de réclamation.

Deux points de vigilance :

si la contestation porte sur au moins 4 500 €, des garanties de paiement peuvent vous être demandées

si votre réclamation est rejetée, vous serez redevable d’une majoration de 10 % pour paiement tardif, en plus des sommes initialement dues

Si la réclamation aboutit, le trop-perçu vous est remboursé (sauf si vous aviez obtenu un sursis de paiement, auquel cas la dette est simplement annulée). Si elle est rejetée, vous pouvez encore saisir le tribunal administratif, mais cela sort du cadre des procédures simples.

Conserver ses justificatifs : pendant combien de temps ?

Le délai de prescription en matière fiscale est globalement aligné sur le délai de réclamation : trois ans. Pour la déclaration 2026 (revenus 2025), conservez donc vos justificatifs jusqu’au 31 décembre 2028 au minimum.

Pour un investisseur en valeurs mobilières, cela signifie en particulier :

avis d’opérés, relevés mensuels et annuels du courtier

imprimé fiscal unique (IFU) pour les comptes-titres français

relevés et tableaux de calcul pour les comptes étrangers, accompagnés des taux de change utilisés à la date de chaque opération

historique complet des opérations crypto et de la valeur globale du portefeuille à chaque cession

pour les actions acquises avant 2018 encore en portefeuille : justificatifs de date et prix d’acquisition, pour bénéficier de l’abattement pour durée de détention en cas de cession future

En cas de contrôle, vous devez pouvoir reconstituer votre déclaration ligne par ligne. Pour les comptes étrangers et les portefeuilles crypto, où vous calculez vous-même vos plus-values, l’exigence documentaire est particulièrement importante.

En conclusion

Se tromper dans sa déclaration n’a rien d’exceptionnel ni de définitif. L’administration a aménagé plusieurs possibilités de corriger le tir, pendant comme après la période de déclaration. Plus la correction intervient tôt, plus la procédure est légère.

Pour les situations complexes ou les montants importants — rectification portant sur plusieurs milliers d’euros, patrimoine crypto significatif, comptes multiples à l’étranger, dispositifs de report d’imposition —, l’accompagnement par un expert-comptable ou un avocat fiscaliste peut éviter bien des écueils. Le coût d’un professionnel reste généralement très inférieur à celui d’un redressement.

Voici qui conclut notre dossier consacré à la déclaration 2026. Si vous avez raté les épisodes précédents :