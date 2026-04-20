L'administration fiscale a donné le coup d'envoi de la campagne déclarative des revenus 2025 qui a démarré le jeudi 9 avril 2026. Nous en profitons pour donner un coup de projecteur sur la déclaration des avoirs détenus à l'étranger, une obligation parfois négligée par méconnaissance et qui peut coûter très cher au contribuable concerné. Par Thomas Louvel, avocat, CMS Francis Lefebvre.

La campagne de déclaration des revenus 2025 a débuté le jeudi 9 avril 2026. En fonction de votre lieu de résidence, les échéances à retenir sont les suivantes :

Départements 01 à 19 et non-résidents : jeudi 21 mai à 23h59 ;

Départements 20 à 54 (y compris 2A et 2B) : jeudi 28 mai à 23h59 ;

Départements 55 à 974/976 : jeudi 4 juin à 23h59.

Pour les contribuables déposant une déclaration papier, la date limite est fixée au mardi 19 mai à 23h59, y compris pour les résidents français à l’étranger.

Cette campagne déclarative s’accompagne, comme chaque année, d’obligations déclaratives complémentaires, dont certaines peuvent être négligées par méconnaissance. Parmi elles, la déclaration des comptes bancaires, contrats de capitalisation et/ou des comptes d’actifs numériques détenus à l'étranger (articles 1649 A, 1649 AA et 1649 bis C du code général des impôts – CGI) qui mérite une attention toute particulière dans la mesure où les sanctions encourues en cas d’omission peuvent être particulièrement significatives.

Trois catégories d’avoirs détenus à l’étranger doivent ainsi être déclarées :

Les comptes bancaires : Doivent être déclarés tous les comptes bancaires ou assimilés (comptes courants, livrets, comptes de paiement, etc.) ouverts, détenus, utilisés ou clos en 2025 à l’étranger, par vous ou un membre de votre foyer fiscal, y compris en cas de simple détention sans mouvement depuis le 1er janvier 2019. Sont visés les comptes dont vous êtes titulaire, cotitulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique. Tolérance spécifique : les comptes étrangers adossés à un compte français servant uniquement à réaliser des achats/ventes en ligne (par exemple certains comptes type PayPal) n’ont pas à être déclarés, sauf si les encaissements liés à des ventes dépassent 10 000 € par an ; au-delà, la déclaration devient obligatoire.

:

Les contrats de capitalisation ou de placement (notamment les contrats d’assurance-vie) : il s’agit de tout contrat souscrit, modifié ou dénoué en 2025 à l’étranger, auprès d’organismes établis hors de France, par vous ou un membre de votre foyer fiscal. Cette obligation concerne notamment les contrats d’assurance-vie luxembourgeois ou belges.

Les comptes d’actifs numériques: doivent être déclarés les portefeuilles d’actifs numériques (cryptomonnaies et autres actifs numériques) ouverts, détenus, utilisés ou clos en 2025 à l’étranger, ou sur lesquels vous disposez d’une procuration.

La déclaration de ces avoirs est réalisée distinctement sur le formulaire n° 3916-3916 bis, à joindre à la déclaration n° 2042 (i.e., case 8UU à cocher pour les comptes et/ou 8TT pour les contrats de capitalisation).

Le défaut de déclaration peut exposer le contribuable concerné à des conséquences significatives d’ordres financières mais également pénales qui peuvent être synthétisées de la manière suivante :

Application d’amendes forfaitaires : 1 500 € par compte et/ou contrat et par année non prescrite (portée à 10 000 € si le compte est détenu dans un État ou territoire dit non coopératif, par exemple la Russie, les îles vierges américaines, Panama, Guam, Fidji, etc.) ; 750 € par portefeuille non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration (portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des portefeuilles a dépassé 50 000 € à un moment quelconque de l’année).



Majoration de 80 % sur tous les rappels d’impôt liés aux avoirs détenus à l’étranger non déclarés, avec un minimum égal au montant des amendes forfaitaires applicables.

Présomption de revenus imposables pour les sommes transférées via ces comptes ou contrats, sauf preuve contraire.

Taxation d’office aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % sur les avoirs étrangers non justifiés, en cas de non-réponse ou réponse insuffisante du contribuable aux demandes de l’administration fiscale.

Allongement du délai de prescription pour les avoirs étrangers non déclarés (jusqu’à la fin de la 10ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due).

Risque pénal de poursuites pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale (indépendamment des sanctions fiscales).

Toute absence de déclaration d’un avoir détenu à l’étranger par une personne physique fiscalement domiciliée en France peut ainsi se transformer en un véritable cauchemar fiscal, voire pénal. Si vous détenez de tels comptes ou contrats à l’étranger, une vérification de votre situation s'impose avant les échéances de mai et juin 2026 (voire pour le passé si cette obligation déclarative n’a pas été respectée). N’hésitez pas à consulter un avocat fiscaliste pour vous accompagner dans cette démarche et sécuriser votre situation.