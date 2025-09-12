Le cours du titre de la société d'investissement italienne spécialisée sur le segment des petites et moyennes capitalisations continue d'évoluer avec une forte décote sur les estimations de valeur intrinsèque données par le management.

Tamburi détient trente et une sociétés en portefeuille, dont, assure-t-elle, dix « leaders mondiaux ». Parmi ces participations, on citera parmi les plus connues et celles qui sont cotées Moncler, Amplifon, Hugo Boss, Interpump, OVS, Sesa et Roche Bobois.

Les deux-tiers du portefeuille restent investis dans des sociétés privées, parmi lesquelles Bending Spoon, propriétaire de WeTransfer et, depuis hier, de la plateforme de vidéos Vimeo ; vient également dans le lot tout un ensemble de startups dont il est difficile d'évaluer le potentiel.

Sur dix ans, Tamburi a assuré à ses actionnaires un rendement total de 176,3%, soit une performance qui ferait rougir plus d'une holding d'investissement cotée en Europe.

C'est nettement mieux que la plupart des indices de référence sur le Vieux Continent, mais un cran moins bien que le MSCI World Index, et nettement moins bien que les grands indices américains - qui, c'est vrai, ont pour leur part connu un cycle décennal exceptionnel à tous les égards.

Le groupe estime sa valeur ‘intrinsèque’ à 13,9 euros par action. Mais la formule de calcul est une recette maison, et basée sur des projections à moyen terme invérifiables.

De manière plus convaincante, il fait aussi observer aux investisseurs prospectifs que sa capitalisation boursière moins l'autocontrôle correspond au seul montant de ses participations cotées.

Le consensus des analystes se situe lui entre 11 et 12 euros par action. L'avis de l'équipe de Zonebourse est que lesdits analystes se sont bornés à reprendre les chiffres du management en y soustrayant cependant la traditionnelle décote de holding.

Décote de holding largement justifiée par des dépenses d'exploitation qui oscillent encore autour de 20 millions d'euros par an. L'amélioration est notable par rapport aux excès des dernières années ; mais le système de rémunération du management n'en demeure pas moins extrêmement généreux.

Les plaintes de Tamburi concernant sa sous-valorisation sont tout sauf nouvelles. Le marché n'en a cure, et le prix de l'action fait du surplace depuis maintenant quatre ans. À 8,18 euros, il évolue aux alentours de la valeur de capitaux propres et largement sous les estimations de valeur intrinsèque données par le management.

L'événement de ce trimestre est bien sûr l'acquisition de Vimeo par Bending Spoon - dans lequel Tamburi détient une participation de 3,3%. Au niveau des mouvements de capital, on notera que la pression à la vente a surtout été exercée par les fonds indiciels.