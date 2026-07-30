Donald Trump a transformé son nom en marque, puis sa marque en cryptomonnaies. Memecoins, stablecoins, NFT et milliards de dollars… bienvenue dans un empire où le président fixe aussi une partie des règles du jeu.

Donald Trump n’est plus seulement un promoteur immobilier devenu président. Avec ses fils et plusieurs partenaires, il a construit sa propre cryptosphère. Memecoin à l’effigie du président, plateforme financière décentralisée, stablecoin adossé au dollar, NFT, société de minage de bitcoins, entreprises cotées accumulant des actifs numériques… Le réseau s’étend désormais à des centaines de sociétés, de dirigeants, de partenaires et d’investisseurs.

La chercheuse américaine Molly White, spécialiste des dérives du secteur, a tenté de représenter cet ensemble sous la forme d’une vaste carte interactive. Elle a essayé de relier les centaines de personnes, sociétés et structures juridiques qui composent cet ensemble.

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Accéder à la carte interactive : https://map.citationneeded.news/

Le résultat ressemble à une toile d’araignée : au centre, la famille Trump ; autour d’elle, des sociétés écrans, des partenaires financiers, des milliardaires de la crypto, des fonds étrangers et des plateformes parfois installées à l’autre bout du monde.

Pour le commun des mortels, cet enchevêtrement peut sembler incompréhensible. Pourtant, grâce à cette organisation, la famille du président des États-Unis gagne désormais des sommes considérables grâce à un secteur dont Donald Trump contribue lui-même à fixer les règles.

Un empire, mais pas une seule entreprise

L’empire crypto de Trump n’est pas une entreprise unique possédant un siège social, des salariés et une activité clairement identifiable. Il s’agit plutôt d’un ensemble de projets reliés les uns aux autres par des participations financières, des contrats de licence, des liens familiaux ou des accords commerciaux.

Le premier pilier de cet empire est le $TRUMP, une cryptomonnaie lancée à quelques jours de l’investiture présidentielle de janvier 2025. Ce jeton appartient à la catégorie des memecoins, ces cryptomonnaies qui reposent moins sur une technologie particulière que sur une personnalité, une plaisanterie ou une communauté en ligne.

Le $TRUMP fonctionne exactement de cette manière. Son principal actif est le nom de Donald Trump lui-même. Acheter ce jeton ne donne aucun droit de vote dans la Trump Organization, aucune part dans ses hôtels et aucun accès aux revenus de ses entreprises. Le détenteur ne possède pas non plus une fraction de la présidence américaine. Il acquiert simplement un actif numérique dont le prix peut monter si la demande augmente, ou s’effondrer si les investisseurs s’en détournent.

Deux entités liées au projet, CIC Digital et Fight Fight Fight, contrôlaient initialement 80% des jetons et perçoivent également des revenus liés à leur négociation. Autrement dit, lorsque le public achète, vend ou échange le $TRUMP, les sociétés situées derrière le projet peuvent gagner de l’argent, indépendamment de la performance future des acheteurs.

Le deuxième pilier est World Liberty Financial, une plateforme crypto cofondée par Donald Trump, ses fils et la famille de Steve Witkoff, proche conseiller du président. Elle a notamment créé le jeton $WLFI, présenté comme un jeton de gouvernance permettant de voter sur certaines décisions du projet. Mais posséder du $WLFI ne revient pas à posséder une part de l’entreprise, comme ce serait le cas avec une action.

World Liberty a également lancé USD1, un stablecoin, c’est-à-dire une cryptomonnaie censée conserver une valeur proche d’un dollar : l’émetteur collecte l’argent des utilisateurs, place normalement les réserves dans des actifs sûrs et peut percevoir les intérêts générés.

L’intérêt économique est considérable. L’entreprise reçoit l’argent des clients et peut placer ces réserves dans des actifs rapportant des intérêts. Lorsque les taux américains sont élevés, un stablecoin de plusieurs milliards de dollars peut ainsi générer des dizaines, voire des centaines de millions de dollars de revenus annuels.

En 2025, le fonds d’investissement MGX, soutenu par Abou Dhabi, a choisi d’utiliser 2 milliards de dollars en USD1 pour financer une prise de participation dans Binance, l’une des principales plateformes de cryptomonnaies au monde. Cette transaction a immédiatement propulsé le stablecoin de World Liberty Financial parmi les actifs importants du secteur.

Autour de ces deux projets principaux gravitent des NFT à l’effigie de Trump, des sociétés de minage de bitcoins, des entreprises cotées détenant des cryptomonnaies et différents projets de portefeuilles ou de produits financiers. La carte de Molly White recense des centaines de liens, tout en précisant qu’elle reste un travail en cours. Elle doit donc être considérée comme un outil d’enquête documenté.

Plus de 1,4 MrdUSD de revenus déclarés

Dans sa déclaration financière portant sur 2025, Donald Trump a indiqué environ 635 millions de dollars de royalties liées au projet du memecoin.

Les différentes structures liées à World Liberty Financial lui ont, de leur côté, versé près de 790 MUSD provenant de ventes de jetons et de participations dans les sociétés. En additionnant ces lignes, les activités crypto ont donc généré plus de 1,4 MrdUSD de revenus déclarés sur l’année.

Attention toutefois au vocabulaire : ce chiffre ne représente pas nécessairement un bénéfice net de 1,4 MrdUSD. Les déclarations indiquent principalement des revenus ou des sommes encaissées, sans détailler systématiquement l’ensemble des coûts, des taxes ou la part redistribuée aux autres membres de la famille. Le montant exact conservé personnellement par Donald Trump ne peut donc pas être établi avec certitude.

Une enquête plus large menée par Reuters estime néanmoins que la famille Trump aurait gagné environ 2,3 MrdsUSD grâce à ses principaux projets crypto depuis leur lancement, en engageant relativement peu de capitaux personnels. L’essentiel de la valeur provient de la marque Trump, des jetons attribués gratuitement aux fondateurs et des commissions prélevées lors des ventes.

Le véritable problème : Trump fixe aussi les règles

Un entrepreneur ordinaire peut évidemment créer une cryptomonnaie et défendre des réglementations favorables à son secteur. La situation devient beaucoup plus sensible lorsque cet entrepreneur est également le président des États-Unis.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a engagé une politique très favorable aux crypto-actifs. Il a promis de faire des États-Unis la “capitale mondiale de la crypto”, créé une réserve stratégique de bitcoins détenus par le gouvernement et soutenu une nouvelle législation encadrant notamment les stablecoins.

Ces décisions peuvent bénéficier à l’ensemble du secteur américain. Elles peuvent aussi favoriser indirectement les entreprises dont la famille Trump tire des revenus. Une réglementation plus souple facilite la vente et la cotation des jetons ; la reconnaissance politique des stablecoins peut renforcer USD1 ; et une hausse générale du marché augmente potentiellement la valeur des actifs détenus par les sociétés familiales.

Cela ne prouve pas que chaque décision présidentielle a été prise pour enrichir Donald Trump. Mais cela crée un conflit d’intérêts structurel : le président peut influencer la valeur d’un secteur dans lequel il conserve des intérêts financiers majeurs.

Une possible porte d’entrée pour les intérêts étrangers

Les cryptomonnaies ajoutent une difficulté supplémentaire. Un investisseur étranger n’a pas nécessairement besoin d’acheter un immeuble Trump ou de signer publiquement un contrat avec la Trump Organization. Il peut acquérir des jetons ou utiliser un stablecoin lié à la famille, parfois derrière une adresse crypto dont le propriétaire n’est pas immédiatement identifiable.

Par exemple, l milliardaire crypto Justin Sun a également acheté des dizaines de millions de dollars de jetons World Liberty alors qu’il faisait l’objet d’une procédure de la SEC, le gendarme boursier américain. Cette procédure a d’abord été suspendue avant de se terminer par un accord, sans reconnaissance de faute de sa part. Aucun élément public ne prouve que son investissement a acheté une faveur réglementaire, mais la succession des événements alimente inévitablement les soupçons.

C’est probablement l’implication la plus importante de toute la carte : des personnes, des entreprises ou des États étrangers peuvent désormais envoyer de grandes quantités d’argent vers des projets bénéficiant directement à la famille du président américain.

Est-ce illégal ?

Pas automatiquement. Aux États-Unis, le président et le vice-président sont exemptés du principal texte pénal fédéral interdisant aux agents publics de participer à une décision affectant leurs intérêts financiers personnels. Historiquement, les présidents limitaient néanmoins ce risque en vendant leurs actifs sensibles, en investissant dans des fonds diversifiés ou en utilisant une véritable fiducie aveugle.

Donald Trump affirme ne pas intervenir dans la gestion quotidienne de sa fortune. Ses actifs sont administrés par des structures contrôlées par ses fils et par des gestionnaires financiers. Il reste toutefois le bénéficiaire de son trust, ce qui signifie qu’une hausse de la valeur de ses entreprises continue de l’enrichir.

La Maison-Blanche rejette toute accusation de conflit d’intérêts et affirme que les décisions du président sont prises uniquement dans l’intérêt des Américains. Il faut donc distinguer trois choses : un conflit d’intérêts visible, une apparence de corruption et la preuve juridique d’un échange explicite de type “argent contre décision”. Les deux premières sont largement documentées ; la troisième nécessiterait des preuves supplémentaires.

Le mot de la fin

L’empire crypto de Trump n’est pas seulement une histoire de bitcoins ou de spéculation. Il représente une nouvelle manière de monétiser le pouvoir politique.

La famille Trump crée ou soutient des jetons, conserve une part importante de leur offre, touche de l’argent lors de leur vente et bénéficie de la visibilité mondiale de la présidence. Dans le même temps, l’administration Trump décide de la manière dont ces produits seront contrôlés, autorisés et intégrés au système financier américain.

Et pour la démocratie américaine, la question dépasse largement la crypto : jusqu’où un président peut-il utiliser sa marque, son influence et les décisions de son gouvernement pour développer une fortune privée tout en restant au pouvoir ?