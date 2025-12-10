La start-up chinoise DeepSeek aurait eu recours à des puces avancées de Nvidia, interdites d’exportation vers la Chine, pour développer son prochain modèle d’intelligence artificielle, selon une enquête du média américain The Information. Les puces Blackwell auraient été acheminées illégalement via des pays tiers (notamment par Singapour et la Malaisie), en contournant les restrictions américaines. Elles auraient transité par des centres de données étrangers, avant d’être démontées, vérifiées, puis envoyées en Chine par des sociétés spécialisées en équipements serveurs.

Washington interdit la vente de ces semi-conducteurs à la Chine, poussant certaines entreprises locales à recourir à des méthodes détournées pour se les procurer. En novembre, quatre personnes ont été inculpées aux États-Unis pour avoir tenté de faire passer des puces Nvidia par la Malaisie. DeepSeek, qui n’a pas répondu aux sollicitations de The Information, est soutenue par le hedge fund High-Flyer, détenteur de 10 000 GPU Nvidia acquis avant les restrictions. La start-up s’était distinguée en janvier avec un modèle d’IA compétitif, développé à moindre coût.

Pékin encourage les acteurs du secteur à privilégier les technologies locales. DeepSeek a lancé un nouveau modèle en septembre, affirmant collaborer avec des fabricants de puces chinois. De son côté, Nvidia a déclaré ne disposer d’aucune preuve de contrebande impliquant ses centres de données à l’étranger. La semaine dernière, l’administration Trump a autorisé l’exportation vers la Chine d’une version antérieure des puces H200, mais l’interdiction sur les puces Blackwell reste en vigueur.