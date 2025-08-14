Deere : fourchette-cible annuelle resserrée en baisse

A l'occasion de sa publication trimestrielle, John Deere indique resserrer à la baisse sa fourchette-cible de bénéfice net pour l'exercice 2024-25, désormais attendue de 4,75 à 5,25 milliards de dollars, et non plus de 4,75 à 5,50 milliards.



'Les clients demeurent prudents face à l'incertitude en cours', souligne le fabricant de machines agricoles et de chantier, qui revendique néanmoins de solides résultats grâce à 'une exécution disciplinée dans un environnement difficile'.



Sur son troisième trimestre 2024-25 (clos le 27 juillet), Deere a engrangé un BPA en baisse de près d'un quart à 4,75 dollars, battant toutefois le consensus de marché, pour des revenus en retrait de 9% à 12 milliards de dollars.



'En gérant de façon proactive les stocks, nous avons fait correspondre la production à la demande au détail, permettant au groupe et à ses distributeurs de répondre rapidement aux changements de marché', selon son PDG John May.