Deere nomme le PDG de Cargill au sein de son conseil d'administration

Deere a annoncé jeudi la nomination au sein de son conseil d'administration de Brian Sikes, l'actuel PDG du fabricant américain d'aliments et ingrédients agricoles Cargill, l'un des groupes non cotés les plus importants au monde.



Dans un communiqué, John May, le PDG du constructeur d'équipements agricoles et forestiers explique que Brian Sikes va apporter à l'instance sa "profonde compréhension de la chaîne de valeur de l'agriculture et des problèmes rencontrés par les agriculteurs et les fabricants agroalimentaires dans le monde".



Arrivé chez Cargill en 1991, Sikes a rapidement gravi les échelons au sein de la société basée à Minneapolis pour en devenir le directeur général en 2023, puis le président de son conseil d'administration en 2024.



Avec sa nomination, le nombre d'administrateurs siégeant au conseil de Deere va passer à 11 personnes, dont 10 membres indépendants.



Spécialisé dans la valorisation des productions agricoles (tournesol, colza, blé, marc de pomme, poulet, etc.), Cargill fournit des produits de nutrition animale aux agriculteurs, éleveurs et aux entreprises appartenant à l'industrie agroalimentaire, ainsi que des conseils en R&D et en formulation

