Deere a annoncé jeudi la nomination au sein de son conseil d'administration de Brian Sikes, l'actuel PDG du fabricant américain d'aliments et ingrédients agricoles Cargill, l'un des groupes non cotés les plus importants au monde.
Dans un communiqué, John May, le PDG du constructeur d'équipements agricoles et forestiers explique que Brian Sikes va apporter à l'instance sa "profonde compréhension de la chaîne de valeur de l'agriculture et des problèmes rencontrés par les agriculteurs et les fabricants agroalimentaires dans le monde".
Arrivé chez Cargill en 1991, Sikes a rapidement gravi les échelons au sein de la société basée à Minneapolis pour en devenir le directeur général en 2023, puis le président de son conseil d'administration en 2024.
Avec sa nomination, le nombre d'administrateurs siégeant au conseil de Deere va passer à 11 personnes, dont 10 membres indépendants.
Spécialisé dans la valorisation des productions agricoles (tournesol, colza, blé, marc de pomme, poulet, etc.), Cargill fournit des produits de nutrition animale aux agriculteurs, éleveurs et aux entreprises appartenant à l'industrie agroalimentaire, ainsi que des conseils en R&D et en formulation
Deere & Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels et d'équipements agricoles et forestiers. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements agricoles et d'entretien des espaces verts (61,5%) : tracteurs, moissonneuses, pulvérisateurs, moteurs, coupeurs et défibreurs, racleurs, équipements d'irrigation, matériel de manutention, faucheuses, tondeuses à gazon, etc. ;
- équipements de construction et de foresterie (25%) : chargeurs, niveleuses, tracteurs, excavatrices, moissonneuses-batteuses, débusqueuses, etc. ;
- autres (2,3%).
Le solde du CA (11,2%) concerne les prestations de financement des ventes (achat, crédit-bail, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (58,5%), Europe de l'Ouest (12%), Amérique latine (10,7%), Asie-Afrique-Océanie-Moyen-Orient (8,4%), Canada (7,5%) et autres (2,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.