Deere progresse à Wall Street, Jefferies n'est plus à la vente

L'action Deere s'inscrit en hausse mercredi matin à la Bourse de New York à la faveur d'une note de Jefferies dans laquelle le broker dit voir une valorisation mieux équilibrée aux niveaux actuels. Vers 10h00, la valeur grimpe de 3,7% à 596,8 dollars, tandis que le S&P 500 avance de 2,4%.

Dans une note diffusée dans la matinée, le courtier justifie son relèvement par le retracement du titre, qui a récemment perdu près de 15% par rapport à ses derniers plus hauts.



Aux cours actuels, Jefferies dit percevoir des risques baissiers limités, même si l'intermédiaire reconnaît que son scénario économique de base, à savoir un ralentissement prolongé de l'activité cette année.



Le professionnel relève en conséquence son opinion sur le titre de "sous-performance" à "conserver". Son objectif de cours reste inchangé à 550 dollars.