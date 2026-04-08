Dans une note diffusée dans la matinée, le courtier justifie son relèvement par le retracement du titre, qui a récemment perdu près de 15% par rapport à ses derniers plus hauts.

Aux cours actuels, Jefferies dit percevoir des risques baissiers limités, même si l'intermédiaire reconnaît que son scénario économique de base, à savoir un ralentissement prolongé de l'activité cette année.

Le professionnel relève en conséquence son opinion sur le titre de "sous-performance" à "conserver". Son objectif de cours reste inchangé à 550 dollars.