Deere progresse à Wall Street, Jefferies n'est plus à la vente
L'action Deere s'inscrit en hausse mercredi matin à la Bourse de New York à la faveur d'une note de Jefferies dans laquelle le broker dit voir une valorisation mieux équilibrée aux niveaux actuels. Vers 10h00, la valeur grimpe de 3,7% à 596,8 dollars, tandis que le S&P 500 avance de 2,4%.
Dans une note diffusée dans la matinée, le courtier justifie son relèvement par le retracement du titre, qui a récemment perdu près de 15% par rapport à ses derniers plus hauts.
Aux cours actuels, Jefferies dit percevoir des risques baissiers limités, même si l'intermédiaire reconnaît que son scénario économique de base, à savoir un ralentissement prolongé de l'activité cette année.
Le professionnel relève en conséquence son opinion sur le titre de "sous-performance" à "conserver". Son objectif de cours reste inchangé à 550 dollars.
Deere & Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels et d'équipements agricoles et forestiers. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements agricoles et d'entretien des espaces verts (58,9%) : tracteurs, moissonneuses, pulvérisateurs, moteurs, coupeurs et défibreurs, racleurs, équipements d'irrigation, matériel de manutention, faucheuses, tondeuses à gazon, etc. ;
- équipements de construction et de foresterie (24,4%) : chargeurs, niveleuses, tracteurs, excavatrices, moissonneuses-batteuses, débusqueuses, etc. ;
- autres (2,9%).
Le solde du CA (13,8%) concerne les prestations de financement des ventes (achat, crédit-bail, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,5%), Europe de l'Ouest (14,3%), Amérique latine (12,3%), Asie-Afrique-Océanie-Moyen-Orient (9,3%), Canada (8,2%) et autres (3,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.