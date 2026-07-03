Défense : les remous dans le secteur naval rebattent les cartes des valorisations

Alors que Safran a proposé de racheter Exail sur une base de trois fois son chiffre d'affaires et que Lockheed Martin viserait Ultra Maritime à un multiple encore supérieur, AlphaValue estime que ces opérations pourraient revaloriser les activités d'électronique navale de Thales. En parallèle, le lourd repli de Rheinmetall après l'abandon du programme F126 (-18,6% en une séance) a contribué à fragiliser le projet d'introduction en Bourse de KNDS.

Après les marques d'intérêt de Safran pour Exail Technologies la semaine passée, Lockheed Martin s'intéresserait de son côté à Ultra Maritime, une entreprise américaine de défense sous-marine comparable à Exail (notamment pour ses bouées acoustiques).



Cette société s'est spécialisée dans la lutte anti-sous-marine et les technologies de défense sous-marine et appartient à la société de capital-investissement Advent International. Selon le FT, la transaction pourrait valoriser l'entreprise de défense navale à quelque 3,5 milliards de dollars.



L'intérêt pour les technologies sous-marines est de plus en plus prégnant, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et d'augmentation des dépenses de défense portées par les conflits. La congestion du détroit d'Ormuz a aussi relancé l'intérêt pour ces technologies sous-marines capables de détecter (voire de retirer) les mines marines.



Pour rappel, Safran avait fait une offre à 128,5 euros par action sur Exail, ce qui reviendrait à payer le petit poucet de la défense tricolore trois fois son chiffre d'affaires. De son côté, "Lockheed semble prêt à débourser une somme équivalant à quatre fois le chiffre d'affaires prévisionnel pour Ultra Maritime", indique-t-on chez AlphaValue.



"Cette situation ne peut manquer d'influencer la valorisation des activités d'électronique navale de Thales", souligne Pierre-Yves Gauthier, qui suit attentivement le dossier au sein du bureau d'étude.



Le secteur naval de la défense est particulièrement scruté ces derniers jours, notamment après l'abandon par Berlin de son programme F126 de six frégates qui devrait revenir à Rheinmetall, provoquant une chute du cours du Bourse de ce dernier de 18,6% vendredi dernier. Par ricochet, c'est probablement ce fort repli du titre qui a entraîné le report de l'IPO de KNDS. En effet, en tant que seule grande entreprise européenne cotée spécialisée dans les systèmes terrestres de défense, Rheinmetall servait naturellement de référence de valorisation à KNDS.



"La correction du titre, provoquée notamment par l'annulation du programme F126 et des résultats du premier trimestre inférieurs aux attentes, est intervenue au plus mauvais moment. Dans ces conditions, défendre une valorisation de 12,5 MdEUR pour KNDS devenait beaucoup plus difficile. Le report de l'introduction en Bourse apparaît donc parfaitement rationnel d'un point de vue financier", note-t-on chez AlphaValue.



Le secteur de la défense a bénéficié d'un véritable regain d'intérêt des marchés cette semaine, avec des gains de 5 à 10% outre-Atlantique pour L3Harris, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics ou Northrop et même 35% pour Axon. L'Europe n'est pas en reste avec des variations hebdomadaires de +11% pour Indra Sistemas, +13% pour Renk, +19% pour Hensoldt, +11% pour Thales, +7% pour Safran, +14% pour CSG et Saab, +20% pour Chemring, +7% pour Dassault Aviation, +12% pour Leonardo, +16% pour Rheinmetall ou encore +9% pour BAE Systems...