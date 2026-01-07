En pleine effervescence du secteur de l'armement, le champion tchécoslovaque Czechoslovak Group (CSG) affûte ses armes pour une introduction en Bourse. Son président, Michal Strnad, confirme étudier la mise sur le marché d'environ 15% du capital, une opération stratégique pilotée notamment par BNP Paribas. L'objectif est clair : se doter d'une force de frappe financière pour multiplier les acquisitions.

Michal Strnad ne s'en cache pas : une cotation offrirait un levier majeur pour participer à la consolidation du secteur. "Je veux avoir l'option d'utiliser potentiellement des actions comme monnaie d'échange", explique le dirigeant de 33 ans depuis Prague, dans le cadre d'une interview accordée à Reuters. Pour orchestrer cette manœuvre, qui privilégie la place d'Amsterdam, le groupe a mandaté un syndicat bancaire de premier plan comprenant BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan et UniCredit. Si aucune décision définitive n'est arrêtée, les conseillers recommandent un flottant de 15%, combinant probablement cession de titres et augmentation de capital. Cette étape viendrait couronner l'expansion mondiale du groupe, déjà marquée par le rachat en 2024 du fabricant américain de munitions Kinetic pour 2,2 milliards de dollars.

Un marché de 2 700 milliards de dollars

Le timing semble idéal. Porté par la hausse des dépenses de l'OTAN et le conflit en Ukraine, CSG s'affiche comme l'acteur européen à la croissance la plus rapide selon le SIPRI. Ce dynamisme attire les investisseurs sur un marché mondial évalué à 2 700 milliards de dollars en 2024, incitant d'autres industriels comme KNDS à considérer la voie boursière. Pour CSG, grand producteur de munitions d'artillerie, l'entrée en Bourse vise aussi à rassurer les clients institutionnels. "Cela dépend de nombreux facteurs, mais je les écoute attentivement et je me forge ma propre opinion", précise M. Strnad au sujet des recommandations de ses banquiers.

20 à 30 milliards d'euros de capitalisation ?

Côté valorisation, le président invite les marchés à regarder vers l'Allemagne. "Regardez nos résultats, comparez-les avec notre pair européen naturel", lance-t-il en référence à Rheinmetall, tout en admettant qu'une décote s'appliquera, CSG n'ayant pas l'armée allemande pour client. Si l'on calque les multiples de Rheinmetall (21 fois l'EBITDA prévisionnel), la valorisation théorique de CSG pourrait atteindre 50 milliards d'euros. Une approche plus conservatrice, alignée sur la médiane du secteur (13,7 fois), placerait le curseur vers 22 milliards d'euros. De son côté, Bloomberg évoquait récemment une cible de 30 milliards d'euros. Par comparaison, Rheinmetall vaut 80 MdsEUR, Thales 51 MdsEUR et Dassault Aviation 22,8 MdsEUR.