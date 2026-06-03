Défense US : des valorisations revenues à la normale, mais toujours sans catalyseur
Le récent recul du secteur reflète davantage une rotation sectorielle qu'une détérioration des fondamentaux, estiment les analystes de chez Bernstein. Malgré des perspectives budgétaires favorables, ils ne voient pas de moteur de hausse à court terme avant les "mid-terms" de novembre.
Le secteur américain de la défense annonce un retour à des niveaux de valorisation historiques après une chute marquée des cours depuis le début du conflit avec l'Iran. Bernstein indique que la précédente correction est principalement liée à une rotation des investisseurs vers des secteurs offrant davantage de croissance, alors que les fondamentaux restent solides. Les valorisations du secteur sont revenues à environ 87% de celles du S&P 500, contre une prime d'environ 15% auparavant.
Le bureau d'études anticipe toujours une hausse des dépenses militaires américaines, même si le projet de budget 2027 de 1,45 MdUSD proposé par l'administration Trump a peu de chances d'être adopté en l'état. Les segments de l'espace, des missiles, de la défense antimissile, des systèmes autonomes et de la lutte antidrones demeurent ses thèmes d'investissement privilégiés.
Bernstein estime toutefois qu'aucun catalyseur majeur ne devrait soutenir le secteur avant les élections de mi-mandat de novembre.
Dans ce contexte, L3Harris reste sa valeur favorite avec une recommandation "surperformance" et un objectif de cours de 405 USD. Les autres grands groupes sont tous notés "performance de marché" : Lockheed Martin (614 USD), Northrop Grumman (660 USD), RTX (208 USD), General Dynamics (398 USD) et Huntington Ingalls Industries (387 USD).
L3Harris Technologies, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'information et de communication à destination des marchés de la défense, des instances gouvernementales et des structures commerciales. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de mission intégrés (31,4%) : systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, systèmes de communication, systèmes électriques et électroniques pour plateformes maritimes, solutions électro-optiques et infrarouges avancées, etc. ;
- systèmes spatiaux et aéroportés (30%) : systèmes de charges utiles, capteurs, solutions complètes de mission, systèmes de renseignements confidentiels, solutions de cyberdéfense, systèmes de guerre électronique, etc. ;
- systèmes de communication (25,7%) : systèmes de communication tactiques, de communication à large bande, solutions intégrées de communication en visio, etc. ;
- systèmes de propulsion, de génération de puissance et de défense (12,9%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (70,8%) et de services (29,2%).
77,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.