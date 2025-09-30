Péniblement remis sur pied, quoique de manière encore très précaire, le leader européen des maisons de retraite et de l'hébergement médicalisé - au coude à coude avec son compatriote Clariane - retrouve quelques couleurs en bourse.

La route à parcourir reste cependant longue, pentue et semée d’embûches. Au-delà de la presse désastreuse que lui ont valu à l’époque les scandales de maltraitance, Zonebourse avait de longue date émis de vives réserves sur la gestion d'Emeis - ex-Orpea - et de Clariane. Voir à ce sujet Orpea : Dernier clou dans le cercueil ?, Clariane SE : Terrain glissant et Clariane SE : Faute de gestion.

Les deux groupes s'étaient en effet endettés de manière déraisonnable au fil de la dernière décennie pour financer leurs ambitieux programmes de croissance. La rentabilité de ces investissements était en réalité plutôt bonne, mais ce recours excessif à l'effet de levier ne pouvait qu'être sanctionné un jour ou l'autre ; c’est la remontée des taux qui, sans surprise, fit exploser le bouchon.

Après son augmentation de capital d'urgence en trois étapes entre décembre 2023 et février 2024, Emeis a lancé un plan de cessions d'actifs accéléré. Il faut dire que l'urgence reste pressante, avec une dette nette qui, sur le papier, représente toujours près de quinze fois l'EBITDA - un niveau certes moins critique que l'an dernier, mais cependant préoccupant.

Sur une base pro forma, hors dettes et loyers IFRS 16 et une fois incluses des cessions d'actifs immobiliers déjà actées, cette dette nette retombe à 3,8 milliards d'euros, soit un multiple de douze à treize fois l'EBITDA attendu en 2025. On continue ici d'évoluer sur une ligne de crête en lame de rasoir.

Dans ce contexte, nul doute que les actionnaires du groupe espèrent ardemment une prochaine baisse des taux ; le scénario inverse serait à proprement parler cauchemardesque.

Car au-delà de sa position financière critique, la profitabilité d'Emeis demeure compressée des deux côtés : du côté des revenus, bien sûr, où le groupe n'a qu'une liberté de manœuvre limitée ; et du côté des dépenses, où l'inflation des salaires, des consommables et des divers éléments de la structure de coûts requiert des trésors d'ingéniosité pour être jugulée.

Sur le premier semestre de l'année, malgré des hausses de prix bien absorbées, des taux d'occupation en hausse et un contrôle des coûts tout à fait satisfaisant - trois améliorations qu'il convient de souligner - le cash-flow libre reste négatif, et la marge d'intérêt supérieure au profit d'exploitation après amortissements.

Obtenu au prix d'une précarité financière extrême, le statut de leader européen du secteur est donc défendu bec et ongles par Emeis - et par Clariane. Pour l'un comme pour l'autre, c'est un défi de restructuration tout à fait épique qui se pose. Face à ces paramètres, la situation reste à très haut risque pour les actionnaires.