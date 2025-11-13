La société holding décroche lourdement après la publication de ses résultats semestriels. Pourtant, les chiffres sont relativement bons : les bénéfices progressent, la valeur d'actif aussi et le dividende est relevé. Les investisseurs prennent leurs gains et s'interrogent sur la dépendance du groupe à son actif principal.

Sur le papier, 3i signe un excellent premier semestre. Le bénéfice avant impôts progresse de 60% à 3,3 milliards de livres. La valeur nette d’actif monte de 12%. Le dividende passe de 30,5 à 36,5 pence par titre. Les devises aident aussi puisque l’entreprise gagne 673 millions de livres grâce à la hausse de l’euro.

L’ensemble du portefeuille reste dynamique même si les deux participations néerlandaises Action et Royal Sanders concentrent la majorité de la valeur et expliquent une grande partie de la performance.

Mais c’est bien Action qui reste le joyau du britannique. L’enseigne de hard-discount poursuit sa rapide expansion en Europe. Trois cent soixante-dix ouvertures de magasins sont prévues cette année avec les premières en Suisse et en Roumanie. L’expansion géographique se poursuit à un rythme effréné. Le résultat opérationnel progresse de 21% sur un an.

Pour autant, les ventes à magasins comparables se sont tassées en septembre, notamment en France et en Allemagne. Pour l’instant, les ouvertures compensent largement mais le contexte économique est pesant.

3i détient désormais 60,1% d’Action après avoir racheté 2,2% à GIC en échange d’actions nouvelles. Selon les estimations de marché, cette participation représente environ les trois quarts de la valeur du groupe. C’est considérable. La stratégie a jusqu’ici été gagnante.

Néanmoins, on soulignera que 3i a su créer de la valeur au-delà d’Action. Dans la consommation, la société holding a misé sur WaterWipes, dans la continuité de la formidable plus-value réalisée sur MPM. Dans la tech, elle privilégie les revenus récurrents, comme avec OMS, un spécialiste des tests électriques en Allemagne.

Mais un repli était certainement nécessaire. 3i se traitait déjà autour de 1,5 fois sa valeur d’actif, ce qui est élevé. Ensuite, même s’il est léger, le ralentissement d’Action a de quoi inquiéter. Enfin, le marché des opérations de fusions et acquisitions reste difficile, ce qui limite les mouvements et donc la génération de cash.

La baisse du jour ressemble donc plus à un ajustement de prime qu’à une remise en cause du modèle. Car, fondamentalement, 3i reste bien géré et particulièrement rentable. C’est ce qui explique le formidable parcours des dernières années.