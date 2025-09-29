Dékuple délaissé après ses résultats semestriels

Dékuple perd 7% après la publication d'un résultat net part du groupe de 3,8 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, contre 5,5 MEUR au premier semestre 2024, avec un résultat opérationnel courant de 6,5 MEUR, soit 7,4% du revenu net contre 10,1% un an auparavant.



Dans un contexte marqué par des investissements soutenus et par des frais liés à l'adaptation organisationnelle de certaines entités du groupe, l'EBITDA retraité a reculé de 14,1% à 10,6 MEUR, pour un revenu net en progression de 5,8% à 88,3 MEUR.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 12,3% à 117,4 MEUR, une performance 'portée par la dynamique du marketing digital, qui représente désormais 69,6% du chiffre d'affaires consolidé (contre 63,5% un an plus tôt)'.



Pour l'exercice 2025, Dékuple anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 240 MEUR et une performance opérationnelle résiliente hors coûts d'adaptation. Parallèlement, il reste attentif aux opportunités de croissance externe.