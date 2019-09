delaware France annonce l'ouverture d'une agence sur Bordeaux et recrute 30 personnes

delaware France, l’un des principaux intégrateurs SAP du marché français, accélère et ouvre une nouvelle agence dans le sud-ouest pour se rapprocher de ses clients et les accompagner dans leurs opérations de transformation digitale. La société accompagne plusieurs dizaines de grands comptes et ETI, notamment sur les secteurs du Retail, de l’Industrie et de l’agroalimentaire en leur permettant d’optimiser leurs processus de gestion.

Groupe indépendant et pérenne, delaware continue son expansion en France et d’investir pour rester à la pointe de l’innovation et offrir à ses clients et collaborateurs des conditions de travail épanouissantes. En ouvrant une agence sur Bordeaux, delaware France fait le pari du dynamisme en rejoignant l’une des régions qui affiche l’un des taux de croissance les plus forts.

L’objectif de cette nouvelle agence est de créer un pôle d’expertise SAP local qui pourra accompagner les entreprises locales dans leurs différents projets de gestion en mettant en place des architectures agiles, sécurisées et performantes. Ils pourront ainsi mener à bien des projets ambitieux pour des structures évoluant dans le monde de l’industrie, de la finance et du retail. Trois marchés où nombre d’entreprises sont largement implantées sur la région.

Pour transformer l’essai, l’agence de Bordeaux va également recruter une trentaine d’experts sur les six prochains mois. Ces derniers pourront ainsi travailler sur l’ensemble des solutions et infrastructures SAP ainsi que sur les offres métiers créées par delaware France.