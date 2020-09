delaware France annonce son événement Inspiration Day 2020

delaware France, concepteur et intégrateur de solutions métiers à forte valeur ajoutée, annonce un événement innovant et 100 % digital : l’Inspiration Day le 15 octobre 2020 entre 14h et 16h30.

A cette occasion, les participants pourront découvrir les dernières tendances technologiques du marché et échanger avec des entreprises de premier plan qui ont mené à bien leur transformation numérique. Parmi les grands thèmes évoqués se distinguent notamment : les applications next gen, la connexion clients, les données, les innovations appliquées, la gestion de l'information, le Big data, l’intelligence artificielle, le cloud, l’IoT ou encore la réalité virtuelle et augmentée.

Au-delà de ces éléments, il sera surtout possible d’assister à des retours d’expériences d’entreprises et de voir comment la technologie appliquée à leur métier leur permet d’être plus agiles et performantes dans un environnement économique mouvant. Dans ce contexte, 15 sessions interactives sous forme d’interviews seront réalisées. Ces sessions seront regroupées en 5 thèmes : Smart Factory, Smart Employee, Smart Business, Smart Distribution et Smart Data & Technology.

Enfin, les auditeurs pourront également échanger en Chat et vidéo avec les experts de delaware sur des sujets à forte valeur ajoutée commel’expérience business, l’importance des données, SAP S/4HANA, ou encore l’e-commerce.

Baptiste Duriez, Partner chez delaware France chez Delaware « Nous sommes heureux de lancer cette édition de notre événement Inspiration Day depuis notre agence de Lille. En cette période de crise sanitaire, nous avons opté pour un format 100 % digital qui permettra à chacun d’y assister sans contrainte et en totale sécurité. Très qualitatif, l’Inspiration Day 2020 est une réelle vitrine technologique de notre savoir-faire et met en avant notre capacité à nous positionner comme le partenaire privilégié des entreprises qui souhaitent réussir leur transformation numérique, notamment dans les métiers du retail et de l’industrie. »

Pour s’inscrire gratuitement à l’Inspiration Day 2020 : https://na.eventscloud.com/ereg/newreg.php?eventid=563002&