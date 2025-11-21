Delfingen adopte une nouvelle identité visuelle afin de refléter sa diversification

Delfingen a annoncé jeudi soir avoir adopté une nouvelle identité visuelle afin de s'affirmer non plus comme un équipementier automobile, mais comme un groupe industriel "global" présent sur des marchés à valeur ajoutée, un changement qui va s'accompagner d'une plus grande autonomie de ses différentes marques.



Le groupe, historiquement positionné sur le segment de la protection des câblages électriques pour l'automobile, explique qu'il s'est désormais développé sur de nombreux autres marchés tels que la robotique, le ferroviaire, la construction, l'énergie ou les centres de données.



S'il évoque une transformation "majeure" de sa stratégie d'approche des marchés, qui va se traduire par un nouveau logo "simple et moderne", Delfingen dit néanmoins vouloir maintenir son ambition commerciale basée sur la notoriété de ses différentes marques que sont Drossbach (tubes annelés), Schlemmer et Reiku (protection des câblages).



La marque Delfingen, dédiée au marché automobile, deviendra pour sa part Delfingen Automotive et conservera son identité visuelle.



"Ce changement renforce notre attractivité auprès des investisseurs et des futurs talents qui souhaitent nous rejoindre dans cette aventure", explique Delfingen, qui prévoit aussi de se doter d'un nouveau site Internet.

