Delfingen indique que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 5394 actions auto-détenues représentant environ 0,21% du capital, une mesure effective le 15 décembre.
Du fait de cette annulation, décidée sur autorisation de l'assemblée générale du 5 juin dernier, le capital social du groupe de solutions de protection des câblages électriques se trouve désormais divisé en 2 600 038 actions.
DELFINGEN (ex DELFINGEN Industry) est un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides.
Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se ventile entre Automobile (84,7%) et Industries (15,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Afrique (48,2%), Amériques (38,3%) et Asie (13,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.