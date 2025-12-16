Delfingen annule des actions auto-détenues

Delfingen indique que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 5394 actions auto-détenues représentant environ 0,21% du capital, une mesure effective le 15 décembre.



Du fait de cette annulation, décidée sur autorisation de l'assemblée générale du 5 juin dernier, le capital social du groupe de solutions de protection des câblages électriques se trouve désormais divisé en 2 600 038 actions.