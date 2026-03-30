Delfingen, la rentabilité décolle en 2025 malgré un marché automobile en mutation

Le leader mondial de la protection des câblages a publié des résultats annuels 2025 marqués par une nette amélioration de ses marges et un désendettement accéléré. Porté par son plan stratégique "Impulse 2026", le groupe doubien confirme sa résilience et propose un dividende de 1,73 euro par action.

Dans un environnement économique contrasté, Delfingen démontre la pertinence de son repositionnement. Si le chiffre d'affaires affiche un repli de 5,5 % à 400,3 millions d'euros (pénalisé par un effet de change négatif de 10 MEUR et l'arrêt volontaire de contrats non rentables), la performance opérationnelle, elle, change de dimension.



Une efficacité opérationnelle retrouvée



Le résultat opérationnel courant bondit de 26,3% pour s'établir à 30 MEUR. Cette performance porte la marge opérationnelle courante à 7,5% du chiffre d'affaires, contre 5,6% un an plus tôt.



Cette envolée de la rentabilité s'explique par trois facteurs clés :



- un mix-produit favorable avec la montée en puissance de l'activité Textile (désormais 20% des ventes), portée par l'électrification des véhicules.



- une percée en Asie avec une croissance robuste en Chine (+17%) et en Inde (+10%).



- et une discipline de fer grâce à une gestion stricte des coûts et une amélioration de l'efficience industrielle.



Un bilan assaini et une génération de cash record



Le point d'orgue de cet exercice réside dans la structure financière du groupe. Delfingen a généré un free cash-flow de 27,2 MEUR, en hausse spectaculaire de 83%. Cette manne financière a permis de ramener l'endettement net sous la barre des 100 MEUR (97,8 MEUR). Le ratio de levier financier (leverage) tombe ainsi à 2,12x (contre 3,02x en 2024), témoignant d'un désendettement soutenu et conforme aux engagements pris auprès des investisseurs.



Cap sur 2026 : l'épicentre chinois



Pour l'exercice à venir, Gérald Streit, PDG du Groupe, affiche sa détermination : "nous abordons l'année 2026 avec confiance, en poursuivant la transformation de Delfingen afin de capter pleinement les opportunités liées à l'évolution du secteur."



La stratégie du groupe repose désormais sur deux piliers : le "Local-to-Local" en Chine en adaptant le modèle aux standards locaux (China speed, China tech, China cost) pour servir les constructeurs asiatiques. Delfingen mise également sur la diversification hors-auto avec une accélération sur les marchés de la robotique, du ferroviaire et de l'énergie, qui représentent déjà près de 20% des revenus.



Signe de cette confiance retrouvée, le Conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 1,73 EUR par action lors de la prochaine Assemblée Générale du 5 juin.