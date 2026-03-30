Delfingen, la rentabilité décolle en 2025 malgré un marché automobile en mutation
Le leader mondial de la protection des câblages a publié des résultats annuels 2025 marqués par une nette amélioration de ses marges et un désendettement accéléré. Porté par son plan stratégique "Impulse 2026", le groupe doubien confirme sa résilience et propose un dividende de 1,73 euro par action.
Dans un environnement économique contrasté, Delfingen démontre la pertinence de son repositionnement. Si le chiffre d'affaires affiche un repli de 5,5 % à 400,3 millions d'euros (pénalisé par un effet de change négatif de 10 MEUR et l'arrêt volontaire de contrats non rentables), la performance opérationnelle, elle, change de dimension.
Une efficacité opérationnelle retrouvée
Le résultat opérationnel courant bondit de 26,3% pour s'établir à 30 MEUR. Cette performance porte la marge opérationnelle courante à 7,5% du chiffre d'affaires, contre 5,6% un an plus tôt.
Cette envolée de la rentabilité s'explique par trois facteurs clés :
- un mix-produit favorable avec la montée en puissance de l'activité Textile (désormais 20% des ventes), portée par l'électrification des véhicules.
- une percée en Asie avec une croissance robuste en Chine (+17%) et en Inde (+10%).
- et une discipline de fer grâce à une gestion stricte des coûts et une amélioration de l'efficience industrielle.
Un bilan assaini et une génération de cash record
Le point d'orgue de cet exercice réside dans la structure financière du groupe. Delfingen a généré un free cash-flow de 27,2 MEUR, en hausse spectaculaire de 83%. Cette manne financière a permis de ramener l'endettement net sous la barre des 100 MEUR (97,8 MEUR). Le ratio de levier financier (leverage) tombe ainsi à 2,12x (contre 3,02x en 2024), témoignant d'un désendettement soutenu et conforme aux engagements pris auprès des investisseurs.
Cap sur 2026 : l'épicentre chinois
Pour l'exercice à venir, Gérald Streit, PDG du Groupe, affiche sa détermination : "nous abordons l'année 2026 avec confiance, en poursuivant la transformation de Delfingen afin de capter pleinement les opportunités liées à l'évolution du secteur."
La stratégie du groupe repose désormais sur deux piliers : le "Local-to-Local" en Chine en adaptant le modèle aux standards locaux (China speed, China tech, China cost) pour servir les constructeurs asiatiques. Delfingen mise également sur la diversification hors-auto avec une accélération sur les marchés de la robotique, du ferroviaire et de l'énergie, qui représentent déjà près de 20% des revenus.
Signe de cette confiance retrouvée, le Conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 1,73 EUR par action lors de la prochaine Assemblée Générale du 5 juin.
DELFINGEN (ex DELFINGEN Industry) est un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides.
Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se ventile entre Automobile (84,7%) et Industries (15,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Afrique (48,2%), Amériques (38,3%) et Asie (13,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.