Quelques semaines après l'annonce d'une montée au capital de ses cadres dirigeants, l'équipementier automobile Delfingen publie des résultats semestriels supérieurs aux attentes. Les quelques branches taillées dans cette ETI qui pris racine dans le Doubs en 1954 l'ont donc rapidement revigorée. La vigilance reste pourtant de mise sur un marché où le vent peut tourner rapidement. Entretien avec le responsable des finances du Groupe.

Christophe Clerc, le redressement de la marge brute de Delfingen au 1er semestre (+3.3 points) a dopé sa marge opérationnelle (+2.5 points à 7.7%). Espériez-vous un redressement aussi rapide ? Cette performance est-elle soutenable sur l’ensemble de l’année 2025 ?

"Les 3.3 points de marge brute supplémentaires s’expliquent pour un tiers par une baisse de prix des matières premières. Les deux autres tiers proviennent de la bonne exécution de notre plan Impulse 2026, à savoir pour moitié l’amélioration du mix issue de l’abandon de contrats à faible valeur ajoutée dans les transferts de fluides et pour l’autre moitié l’amélioration de la performance industrielle de la zone Amérique. Ce niveau de marge a peu de chances de se reproduire au second semestre, tout simplement car la saisonnalité sera moins favorable. En revanche, notre performance industrielle va poursuivre son redressement, notamment en Europe, avec des effets surtout visibles en 2026."

Quel est le poids de vos différentes activités dans le CA global avec l’arrêt de contrats dans les fluides ?

"Le transfert de Fluides, « FTT » chez nous, pèsera un peu moins de 10% du CA de Delfingen une fois abandonnés les contrats comportant une part d’assemblage sans valeur ajoutée (~25M€ de CA). L’activité du groupe consistera essentiellement à concevoir et fabriquer des systèmes de protection des câblages électriques de véhicules (auto, engins, trains), que ce soit par des pièces extrudées (gaines annelées - 35% du CA – position de leader incontesté), des gaines textiles (tissage, tricotage, tressage - 20% du CA – position de challenger) ou des pièces injectées (15 à 20% - marché atomisé). Enfin, nous fournissons d’autres types de pièces pour différentes industries. Notre stratégie vise à diversifier notre activité dans des industries hors automobile, en capitalisant sur notre agilité industrielle et logistique au niveau mondial, au plus près des clients."

Comment voyez-vous évoluer le marché automobile selon les zones géographiques et les motorisations ?

"Nous tablons sur une poursuite du déclin de l’industrie automobile en EUROPE, bien qu’elle accueillera des constructeurs chinois, une stabilisation en Amérique du Nord, et une croissance en Asie. En termes de motorisations, l’hybridation multiplie les besoins de câblage, ce qui est bon pour nous. Elle n’est cependant qu’une étape vers l’électrique, inéluctable avec la montée des volumes et la baisse des prix qui en découlera. D’où la nécessité d’être plus présents en Asie de manière générale et en particulier en Chine, et à diversifier nos produits hors automobile."

Comment envisagez-vous 2026 et au-delà ?

"En termes de trajectoire de marges, l’objectif 2026 reste de dépasser les 7.5% de marge opérationnelle courante une fois que les contrats FTT déficitaires seront sortis, que les usines conservées seront au standard des meilleurs de l’industrie et que nous aurons simplifier nos services supports et centraux afin de dégager 5 M€ d’économies. L’atteinte de notre objectif de chiffre d’affaires, 430 M€, semble plus « challenging » mais atteignable si les nouveaux modèles présentés par les constructeurs allemands sont plébiscités. Une nouvelle feuille de route 2027-2029 sera probablement présentée au marché dans un an."

Compte de résultat semestriel (source : Delfingen)

Quelles sont les autres disruptions que vous voyez arriver ? Par exemple, le transfert de signaux par les ondes n’est-il pas de nature à réduire le nombre de câbles ?

"Sur ce dernier point, nos systèmes protègent les transferts de puissance, ce qui nécessite forcément des câbles. En revanche, l’architecture des câblages dans les véhicules connait des évolutions majeures chez certains constructeurs, ce qui pourrait réduire significativement la quantité de câblages, tout en renforçant l’exigence de protection des câbles à plus forte intensité. Une autre évolution en cours, celle-ci davantage source d’opportunités, les busbar et systèmes de distribution permettant de connecter plusieurs batteries en parallèle. Tout l’objectif pour nous est d’être plus compétitif que nos concurrents afin de prendre des parts de marché sur les marchés en déclin et de saisir les nouvelles opportunités sur les marchés naissants. D’où notre présence croissante en Chine où les projets avec les constructeurs locaux à destination de la Chine ou en Europe se multiplient."

L’Inde est devenue un relais de croissance significatif du Groupe…

"Nous sommes présents depuis 10 ans en Inde, et notre activité décolle depuis 3 ans à la faveur d’une montée en gamme des véhicules, notamment en termes d’équipements de sécurité. Nous réalisons maintenant 7% de notre CA sur la zone, avec une croissance annuelle attendue au moins égale à la croissance annuelle de ce marché d’ici 2030, c’est-à-dire 15%. Le doublement de notre dispositif industriel en 2025 nous permet de disposer de réserves de capacité pour accompagner cette croissance."

Comment se passe le désendettement de votre bilan ? Vous permet-il de regarder des cibles ?

" L’amélioration de la rentabilité, le contrôle du BFR et le pilotage rigoureux des investissements (~15 M€ annuels) nous rendent confiants dans l’atteinte de notre objectif de levier d’endettement. Nous avons théoriquement les moyens financiers de réaliser de petites acquisitions, mais la priorité reste au désendettement d’ici la fin 2026."

Pouvez-vous revenir sur l’opération actionnariale annoncée cet été ? Cela a-t-il une implication en termes de dividende ?

" Les échéances du fonds Nobel nécessitant une cession de 7% du capital, les cadres dirigeants du Groupe ont saisi l’opportunité, au travers d’une holding dédiée, de racheter 7% du capital à 27€. La politique de dividende ne devrait pas être impactée par la nécessité de rembourser la dette de cette holding : nous resterons dans une logique de distribution de 20 à 30% du résultat net. "

De nouvelles capacités industrielles concentrées sur l’Asie

L’auteur de cet article est actionnaire de la société à titre individuel