Delfingen : objectif de cours relevé chez Euroland Corporate

Euroland Corporate maintient sa recommandation 'achat' sur Delfingen, tout en relevant son objectif de cours de 32 à 35 euros, réagissant à la publication par le groupe de résultats de premier semestre 'de très bonne facture'.



'Sous l'impulsion du plan Impulse 2026 et des mesures d'efficience engagées, le ROC ressort à 17,1 millions d'euros (soit une marge accrue de 250 points de base à 7,7% du CA, contre une guidance 'd'au moins +200 bps'), souligne ainsi l'analyste.



Selon Euroland Corporate, le spécialiste des solutions de protection des câblages électriques continue ainsi de 'dérouler les étapes de son plan avec succès et rapidité, tant sur le volet opérationnel que le volet financier'.



'A plus court terme, la direction indique cependant faire preuve d'un peu plus de prudence du fait de l'environnement macroéconomique et de prévisions incertaines sur l'évolution de la production automobile mondiale', reconnait-il toutefois.