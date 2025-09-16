Delfingen renoue avec les bénéfices au premier semestre

Delfingen publie un résultat net part du groupe de 8,1 millions d'euros pour les six premiers mois de 2025, contre une perte nette de 5,6 MEUR au premier semestre 2024, avec une marge opérationnelle courante à 7,7%, en amélioration de 2,5 points.



Le spécialiste des solutions de protection des câblages électriques a réalisé un chiffre d'affaires de 215,2 MEUR, en recul de 4,2% (-3,6% à taux constants), dans un contexte de rationalisation de son activité, mais a amélioré sa marge brute de 3,3 points.



Cette amélioration s'explique selon lui par un impact favorable de l'évolution du prix d'achat des matières premières, une amélioration du mix produits (hausse des ventes textile, baisse des ventes FTT) et une amélioration de l'efficience industrielle.



Si 'les prévisions de marché restent incertaines', Delfingen maintient ses objectifs à l'horizon 2026, à savoir un chiffre d'affaires de l'ordre de 430 MEUR, une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5% et un levier d'endettement inférieur à 2,25 fois.