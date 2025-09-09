Deliveroo plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des services de livraison par l'intermédiaire de sa plateforme en ligne. La société propose un service de livraison à la demande via une place de marché en ligne hyperlocale à trois côtés. Elle met en relation les consommateurs, les livreurs et les restaurants, les épiceries et les détaillants partenaires sur les marchés locaux pour apporter les produits aux gens. L'entreprise travaille avec environ 182 000 restaurants et épiceries partenaires, ainsi qu'avec environ 135 000 cyclistes pour fournir des services de livraison de nourriture. Elle couvre un large éventail de cuisines et d'options de prix, avec un accès à environ 158 000 sites de restaurants partenaires dans le monde et à environ 18 000 sites d'épiceries partenaires. Son programme d'abonnement Plus permet aux consommateurs de bénéficier de livraisons gratuites et de récompenses supplémentaires. L'entreprise a constitué une base diversifiée d'environ 176 000 commerçants. Elle est présente sur 10 marchés, dont la Belgique, la France, Hong Kong, l'Italie, l'Irlande, le Koweït, le Qatar, Singapour, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni.