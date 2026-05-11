Si Verisure et Novo Nordisk rebondissent grâce à des objectifs relevés, le secteur immobilier suédois, porté par Balder et Sagax, subit une sévère correction de la part des analystes.

Actions en hausse



Delivery Hero (+6%) : l'actionnaire majoritaire Prosus cède 5% de sa participation au fonds d'investissement Aspex pour un montant de 335 MEUR, ce qui propulse le groupe de commande de nourriture en ligne.



Compass (+5%) : le leader de la restauration collective a relevé ses perspectives de profit pour 2026. Il mise sur une demande soutenue pour la restauration en entreprise et sur l'obtention de nouveaux contrats pour compenser les inquiétudes liées à l'impact de l'IA sur ses clients basés en bureaux.



International Consolidated Airlines Group (+4%) : la holding de transport aérien lance le rachat de l'intégralité de ses obligations convertibles de premier rang non assorties de sûretés en circulation, d'un montant de 825 MEUR, assorties d'un coupon de 1,125%.



Verisure (+4%) : le spécialiste des alarmes télé surveillées profite d'une recommandation positive. Bank of America qui relève sa recommandation sur l'entreprise de "neutre" à "achat".



Novo Nordisk (+3%) : SB1 Markets relève son objectif de cours sur le géant de la pharma à 350 DKK, contre 280 DKK auparavant. La banque nordique réitère sa recommandation d'achat sur le titre.



Actions en baisse



Balder (-5%) : douche froide pour le gestionnaire immobilier. Trois cabinets revoient leurs ambitions à la baisse : Nordea ramène son objectif de cours de 70 à 65 SEK, SB1 Markets de 75 à 70 SEK, et Pareto Securities tranche plus sévèrement, passant de 72 a 61 SEK.



Swiss Life Holding (-3%) : après avoir chuté en fin de semaine dernière suite à une dégradation d'UBS, la holding poursuit son repli. Ce recul s'explique aujourd'hui par le détachement d'un dividende de 36,5 CHF par action.



GEA Group (-4%) : le spécialiste des technologies industrielles paie la faiblesse de son segment "New Food et Personal Care", dont les performances ressortent 6% sous les attentes. Malgré ce point noir, le groupe affiche globalement des indicateurs positifs.



Sagax (-3%) : le secteur immobilier reste sous pression. A l'instar de Balder, Sagax voit ses objectifs de cours sabrés par les analystes : Pareto Securities passe de 197 à 173 SEK, Nordea de 220 à 210 SEK et Handelsbanken de 254 à 215 SEK.



Hannover (-3%) : le réassureur souffre de l'érosion des tarifs dans le segment dommages (IARD). La direction fait état d'un recul des prix de 3,6% après ajustement des risques, un repli que ne parvient pas à compenser la forte dynamique commerciale, marquée par une hausse des primes de 18,8%.