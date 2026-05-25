Delivery Hero se fait livrer des offres, l'aérien reprend de l'altitude
En séance allégée par la fermeture de Londres et Zurich, les espoirs d'apaisement autour d'Ormuz redonnent de l'air aux compagnies aériennes et font refluer le pétrole. Delivery Hero reste porté par les spéculations de rachat, tandis que TotalEnergies, Eni et Repsol subissent le recul du brut.
Delivery Hero (+12) : le livreur allemand enchaîne son rallye avec les appétits d'Uber en toile de fond. Après une approche à 33 EUR par action, le marché parie sur une surenchère, possiblement vers 38 EUR voire plus, alors que certains actionnaires réclameraient plus de 40 EUR. Le concurrent américain DoorDash rôde aussi autour du dossier.
Air France-KLM (+8%) : le transport aérien reprend de l'altitude avec le reflux du pétrole (-5%) ce week-end, porté par les espoirs d'apaisement autour d'Ormuz. Air France-KLM mène la hausse, suivie par Lufthansa (+4%) et easyJet (+6%), cette dernière soutenue par Barclays, tandis que les craintes sur le kérosène passent au second plan.
Plejd (+6%) : la hausse accompagne une nouvelle plutôt technique : les salariés ont transformé l'ensemble de leurs bons de souscription en actions, dans le cadre d'un plan d'incitation. L'opération crée de nouvelles actions, avec une dilution limitée à 1,36%, mais peut être lue comme un signal de confiance interne.
Nexi (+5%) : le spécialiste italien des paiements est soutenu par le renforcement annoncé de CDP Equity, qui veut monter jusqu'à 29,9% du capital sans lancer d'OPA. Le marché y voit un actionnaire public plus engagé pour stabiliser le dossier et accompagner un actif jugé stratégique dans les paiements numériques européens. Actions en baisse
TotalEnergies (-2%) : les majors pétrolières Eni (-2%) et Repsol (-3%) reculent dans le sillage du repli du Brent, repassé sous la barre des 100 USD le baril. Les espoirs d'apaisement au Moyen-Orient pèsent sur les cours du brut, en réduisant la prime de risque géopolitique intégrée par le marché.
Delivery Hero SE est une société basée en Allemagne, dont l'activité principale est la commande de nourriture en ligne. La société est un fournisseur de services de livraison de nourriture en ligne à partir de restaurants et de cafés. Elle propose notamment des pizzas, des hamburgers, de la nourriture biologique, de la cuisine végétalienne et des plats asiatiques. Son portefeuille de marques comprend Foodpanda, PedidosYa, Clickdelivery, Talabat, Yemeksepeti, Donesi, Hungerstation, Carriage, Otlob, Mjam et d'autres. L'entreprise opère à l'échelle mondiale, sur le territoire de plus de 40 pays, dont l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie et les Amériques. Les services de l'entreprise sont disponibles par le biais d'une version Web et d'une application mobile.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.