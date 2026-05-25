Delivery Hero se fait livrer des offres, l'aérien reprend de l'altitude

En séance allégée par la fermeture de Londres et Zurich, les espoirs d'apaisement autour d'Ormuz redonnent de l'air aux compagnies aériennes et font refluer le pétrole. Delivery Hero reste porté par les spéculations de rachat, tandis que TotalEnergies, Eni et Repsol subissent le recul du brut.

Actions en hausse



Delivery Hero (+12) : le livreur allemand enchaîne son rallye avec les appétits d'Uber en toile de fond. Après une approche à 33 EUR par action, le marché parie sur une surenchère, possiblement vers 38 EUR voire plus, alors que certains actionnaires réclameraient plus de 40 EUR. Le concurrent américain DoorDash rôde aussi autour du dossier.



Air France-KLM (+8%) : le transport aérien reprend de l'altitude avec le reflux du pétrole (-5%) ce week-end, porté par les espoirs d'apaisement autour d'Ormuz. Air France-KLM mène la hausse, suivie par Lufthansa (+4%) et easyJet (+6%), cette dernière soutenue par Barclays, tandis que les craintes sur le kérosène passent au second plan.



Plejd (+6%) : la hausse accompagne une nouvelle plutôt technique : les salariés ont transformé l'ensemble de leurs bons de souscription en actions, dans le cadre d'un plan d'incitation. L'opération crée de nouvelles actions, avec une dilution limitée à 1,36%, mais peut être lue comme un signal de confiance interne.



Nexi (+5%) : le spécialiste italien des paiements est soutenu par le renforcement annoncé de CDP Equity, qui veut monter jusqu'à 29,9% du capital sans lancer d'OPA. Le marché y voit un actionnaire public plus engagé pour stabiliser le dossier et accompagner un actif jugé stratégique dans les paiements numériques européens.



Actions en baisse



TotalEnergies (-2%) : les majors pétrolières Eni (-2%) et Repsol (-3%) reculent dans le sillage du repli du Brent, repassé sous la barre des 100 USD le baril. Les espoirs d'apaisement au Moyen-Orient pèsent sur les cours du brut, en réduisant la prime de risque géopolitique intégrée par le marché.