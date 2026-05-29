Le raz-de-marée de l'IA, qui entraîne dans son sillage une euphorie commerciale et financière sans précédent pour les équipementiers informatiUES, se retrouve-t-il dans les résultats trimestriels de Dell, publiés hier ?

Absolument, et pas qu’à moitié : par rapport au premier trimestre de l'an passé, le chiffre d'affaires augmente de 88% et le profit d'exploitation de 214%.

Jadis marginal, le segment des serveurs optimisés pour l'IA voit ses ventes multipliées par huit, pour devenir en l'espace d'un an le premier contributeur aux revenus du groupe. Le segment des serveurs dits "traditionnels" ne s'en porte pas moins bien, puisqu'il double ses revenus sur douze mois.

La tendance est-elle durable ? Encore perplexes, les investisseurs valorisaient Dell à des multiples tout à fait classiques l'an dernier à la même époque. Ceci jusqu'au début de l'année 2026, qui vit la capitalisation boursière tripler.

Donateur généreux au président en exercice, Dell et son patron éponyme ont eu le singulier privilège - selon l'angle sous lequel on choisit d'observer la situation - de compter Donald Trump parmi l’équipe d’analystes sell side qui couvrent le groupe.

Donald Trump avait en effet acheté en compte propre pour plusieurs millions de dollars d'actions Dell, avant de recommander deux mois plus tard au public de l'imiter - une première aux États-Unis. Hier, Dell annonçait incidemment un contrat de presque dix milliards de dollars avec le Pentagone.

Dans un commentaire de résultats publié l'été dernier dans ces mêmes colonnes, nous soulignions que Dell comptait sur l'IA et le rôle potentiel de grand ordonnateur qui lui sied naturellement pour rompre avec une pénible période de stagnation de son activité.

Pari réussi, au moins pour l’instant : Dell retrouve le chemin de la croissance, atteint les meilleures marges de son histoire - records qu’il avait déjà caressés juste avant la crise des subprimes, ce que chacun interprètera à sa façon.

Le groupe se trouvait en mesure l'an dernier de retourner huit milliards de dollars à ses actionnaires, très essentiellement via des rachats d'actions ; l'année fiscale qui débute s'annonce du même acabit.

Avec une valorisation désormais sur ses plafonds historiques elle aussi, Dell a intérêt à maintenir cette trajectoire commerciale s'il veut espérer créer de la valeur durable pour ses actionnaires.