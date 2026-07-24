Dell choisi pour une plateforme d'IA destinée à la recherche

Dell Technologies indique avoir été choisi par le Texas A&M Engineering Experiment Station (TEES) pour concevoir et développer l'écosystème Innovative Growth in Next Generation AI Technology Ecosystem (IGNITE), une nouvelle plateforme d'IA et de calcul haute performance (HPC) destinée à la recherche et financée par l'Etat du Texas.

IGNITE soutiendra la recherche à grande échelle pilotée par l'IA dans les domaines de l'ingénierie, de la sécurité nationale, de la découverte scientifique et d'autres disciplines, en s'appuyant sur une infrastructure partagée conçue pour gérer des charges de travail présentant des exigences de sécurité variables.



Conçue pour évoluer en fonction des besoins croissants de la recherche, cette plateforme devrait constituer l'un des plus grands déploiements d'IA dans l'enseignement supérieur, propulsé par les GPU AMD Instinct MI355X, afin de soutenir la prochaine génération de recherches s'appuyant sur le HPC et l'IA.



En amont de ce projet, les experts de Dell AI Services ont travaillé avec le TEES tout au long du processus de planification et de conception afin d'aligner l'architecture sur les priorités de recherche ainsi que sur les exigences de sécurité.



IGNITE comprendra des systèmes Dell PowerRack équipés de serveurs Dell PowerEdge refroidis par liquide XE9785L et de GPU AMD Instinct MI355X afin d'accélérer l'entraînement, l'inférence, le HPC et d'autres charges de travail intensives en données liées à l'IA dans l'ensemble des programmes de recherche.



La plateforme reposera sur la solution de stockage Dell AI Data Platform (Dell PowerScale) et offrira un accès aux données ainsi qu'une gestion haute performance pour des environnements de recherche à grande échelle, tandis que les services managés de Dell soutiendront les opérations à mesure que la demande de recherche augmentera.



Cette initiative, financée par l'Etat du Texas, positionne le TEES pour concourir à une nouvelle catégorie de programmes fédéraux de recherche, tout en élargissant l'accès aux étudiants, aux chercheurs et aux collaborateurs externes.