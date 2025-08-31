Le boom de l'intelligence artificielle fait pleuvoir tous les superlatifs.

Il est pour l'instant bien réel, même s'il ne semble au final bénéficier qu'à un nombre fort limité d'acteurs, dont bien sûr Nvidia tout en haut de la chaîne alimentaire, dans le rôle du grand concepteur.

Dans le rôle du grand ordonnateur pourrait possiblement venir Dell, avec son échelle et ses capacités d'intégration et de distribution inégalées.

Le groupe basé à Round Rock dans le Texas le prouvait à nouveau avant-hier avec la publication de ses résultats semestriels, scrutés de près par les analystes.

La demande en serveurs calibrés pour l'intelligence artificielle et les hauts volumes de calcul demeure d'évidence très vive : elle se traduit par une croissance du segment correspondant de 69% sur trois mois, et de 47% sur six mois.

Ce segment, qui représente désormais plus d'un tiers du chiffre d'affaires consolidé de Dell, demeure d'ailleurs sa seule locomotive, car tous les autres segments sont eux plus ou moins stagnants.

C'est aussi ce qui explique le bond du profit d'exploitation consolidé, qui augmente d'un quart. C'est un soulagement pour les actionnaires de Dell, qui attendaient justement que le groupe leur donne des gages à cet égard.

Nous le rappelions plus tôt cette année dans Dell Technologies Inc. : Rien de surprenant.

Il faudra aussi bien ça pour que le groupe retrouve clairement le chemin de l'expansion après cinq années de stagnation de son chiffre d'affaires. Même si, depuis l'arrivée des nouvelles technologies d'IA, Dell renoue avec les meilleures marges de son histoire ; voici un développement assurément positif.

Comme chez d'autres distributeurs, l'augmentation de cette demande en serveurs implique en revanche de très gros investissements dans le fonds de roulement. Ces derniers ont mis les cash-flows sous pression depuis deux ans, mais ici encore Dell donne des gages ce semestre.

Il est difficile de savoir dans quelle mesure cette dynamique sera tenable, ni si le groupe et ses pairs distributeurs parviendront à réellement revendiquer leur part du gâteau dans un secteur qui demeure contrôlé par son grand bénéficiaire - l'équipementier Nvidia.

Le consensus des investisseurs reflète bien cette perplexité, puisqu'il valorise Dell à des multiples tout à fait dans la norme.