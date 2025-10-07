Dell relève ses objectifs financiers à long terme

A l'occasion d'une réunion analystes, Dell Technologies fait part d'un relèvement de ses objectifs financiers à long terme, affichant sa confiance dans les perspectives que lui ouvrent notamment l'essor de l'intelligence artificielle.



'Dell capitalise sur le rythme sans précédent de l'évolution technologique, en particulier de l'IA, et est bien positionné avec un portefeuille de premier plan allant de l'infrastructure de datacenter aux ordinateurs personnels', affirme-t-il.



Ainsi, le constructeur informatique table désormais sur des croissances annuelles de 7 à 9% pour ses revenus (et non plus de 3 à 4%) et de 15% ou plus pour son BPA non GAAP (soit près du double de l'objectif précédent de 8%).



Visant toujours à redistribuer plus de 80% de son free cash-flow ajusté en dividendes et rachats d'actions, Dell prolonge son engagement à accroitre son dividende de 10% ou plus par an jusqu'à l'exercice 2030 (et non plus l'exercice 2028).