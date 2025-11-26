Dell Technologies a publié mardi soir des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre fiscal, marqués par une nette progression de son bénéfice ajusté. Le groupe a enregistré un bénéfice de 2,59 dollars par action, contre 2,21 dollars un an plus tôt, surpassant les 2,47 dollars anticipés par les analystes. Le chiffre d’affaires a atteint 27,01 milliards de dollars, en hausse annuelle mais légèrement en dessous du consensus de 27,16 milliards. À la suite de cette annonce, l’action progresse de près de 5% durant la séance.

Pour le quatrième trimestre, Dell prévoit un chiffre d’affaires compris entre 31 et 32 milliards de dollars, nettement au-dessus des 27,58 milliards attendus par les analystes, ainsi qu’un bénéfice par action de 3,50 dollars, contre une prévision de 3,21 dollars. Cette dynamique positive a conduit le groupe à revoir à la hausse ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice fiscal 2026.

Dell anticipe désormais un chiffre d’affaires annuel compris entre 111,20 et 112,20 milliards de dollars, contre 105 à 109 milliards précédemment. Le bénéfice par action est attendu à 9,92 dollars au point médian, contre 9,55 dollars auparavant. Ces nouvelles prévisions dépassent également les attentes du marché, qui visait un BPA de 9,53 dollars pour des revenus autour de 107,86 milliards, traduisant la confiance de Dell dans la poursuite de sa croissance.