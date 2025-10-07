L’action Dell Technologies a progressé de près 5% mardi avant l’ouverture de Wall Street, après l’annonce d’une révision significative de ses objectifs à long terme. Lors d’une présentation aux analystes, le groupe informatique a indiqué viser désormais une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 7% et 9%, contre une précédente estimation de 3% à 4%. Dell anticipe également une hausse d’au moins 15% de son bénéfice par action dilué sur l’exercice en cours, contre 8% auparavant.

Cette amélioration des perspectives repose sur la forte demande d’infrastructures liées à l’intelligence artificielle. Le PDG Michael Dell a souligné que les besoins des clients en capacités de calcul, de stockage et de réseau restaient "insatiables", et que cette dynamique se traduisait déjà par une croissance soutenue et des flux de trésorerie solides. Le groupe, qui a fait de l’IA un axe stratégique, se positionne comme un fournisseur clé de solutions complètes pour le déploiement à grande échelle de technologies d’intelligence artificielle.

Dell est également un partenaire privilégié de Nvidia, dont il intègre les puces dans ses serveurs avant de les revendre à des entreprises spécialisées, telles que CoreWeave et la société xAI d’Elon Musk. En renforçant son rôle dans la chaîne de valeur de l’IA, le constructeur consolide son statut d’acteur majeur du secteur des infrastructures technologiques.