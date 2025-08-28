Dell Technologies a publié jeudi des résultats trimestriels solides, mais son action a reculé de plus de 4% après la clôture, les investisseurs sanctionnant des prévisions jugées prudentes. Au deuxième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté de 2,32 dollars par action pour un chiffre d’affaires de 29,78 milliards de dollars, au-dessus des attentes de Wall Street. Dell a par ailleurs relevé ses prévisions annuelles à 107 milliards de dollars de revenus et 9,55 dollars de bénéfice par action, des niveaux supérieurs aux estimations des analystes.

La déception est venue des perspectives pour le troisième trimestre : l’entreprise table sur un bénéfice par action de 2,45 dollars, en deçà du consensus fixé à 2,55 dollars, bien que son estimation de chiffre d’affaires, à 27 milliards, dépasse les anticipations. Dell a invoqué des effets de saisonnalité, notamment dans le stockage, pour justifier cette prudence. Ce segment a reculé de 3% à 3,86 milliards de dollars, sous les attentes.

Le cœur de croissance se situe dans les serveurs et solutions réseau, dont les ventes ont bondi de 69% à 12,9 milliards de dollars, portées par la demande en intelligence artificielle. Dell affirme avoir vendu pour 10 milliards de serveurs IA sur les six derniers mois et vise 20 milliards pour l’exercice 2026. Les revenus des PC pour entreprises, en revanche, n’ont progressé que de 1% à 12,5 milliards de dollars. Le groupe a aussi consacré 1,3 milliard de dollars aux rachats d’actions et dividendes, confirmant sa stratégie de redistribution malgré la volatilité du marché.