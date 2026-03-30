Dell Technologies : l'usine de la révolution artificielle
Il y a une ironie délicieuse dans l'histoire de Dell Technologies. Pendant que le marché se passionnait pour les concepteurs de puces, les créateurs de modèles de langage et les prophètes du logiciel, personne ne regardait celui qui coulait le béton. Or, dans la ruée vers l'or de l'intelligence artificielle, celui qui vend les pioches finit souvent par faire fortune. Et Dell, avec ses racks de serveurs, ses systèmes de refroidissement liquide et ses usines d'assemblage tournant à plein régime, est précisément devenu le quincaillier indispensable de cette révolution.
Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.
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Dell Technologies Inc. est le 1er constructeur mondial de PC. L'activité s'organise autour de 5 familles de produits et services :
- ordinateurs portables ;
- PC ;
- équipements d'entreprises : serveurs, systèmes de stockage, commutateurs et stations de travail ;
- logiciels et périphériques : imprimantes, écrans, caméras numériques, scanners, etc. ;
- services : services de conseil, de déploiement, de formation, de support technique, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (74,7%) et de services (25,3%).
53,4% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.