Selon un rapport de Bloomberg News, Delta Air Lines a revu à la baisse certaines de ses ambitions environnementales, en retirant discrètement deux objectifs majeurs de sa stratégie de développement durable. La compagnie a notamment abandonné sa cible d'intégrer 10% de carburants d'aviation durables (SAF) dans sa consommation d'ici 2030. Par ailleurs, son objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 a été reformulé, passant d'un engagement ferme à une simple "aspiration", illustrant les difficultés croissantes du secteur à tenir ses promesses climatiques.
Les carburants durables, produits notamment à partir de déchets ou d'huiles usagées, restent au coeur des solutions envisagées pour réduire les émissions. Toutefois, leur coût élevé, entre deux et cinq fois supérieur à celui du kérosène traditionnel, limite fortement leur adoption à grande échelle. Dans son rapport, Bloomberg a interrogé un porte-parole de Delta Air Lines qui confirme que la société continue de considérer ces carburants comme un levier clé, mais reconnaît implicitement que leur disponibilité insuffisante freine les progrès attendus dans la décarbonation du transport aérien.
Ces ajustements s'inscrivent dans un contexte plus large de contraintes structurelles pour l'industrie. Selon l'IATA, qui regroupe environ 350 compagnies aériennes, les objectifs climatiques reposent largement sur le développement des SAF et sur l'arrivée d'avions plus performants. Or, les retards dans les chaînes d'approvisionnement et le manque d'appareils de nouvelle génération compliquent cette transition, alors que le secteur représente entre 2% et 3% des émissions mondiales.
Delta Air Lines, Inc. est une compagnie aérienne organisée autour de 3 pôles d'activités :
- transport de passagers (81,7% du CA) ;
- transport de fret (1,4%) ;
- autres (16,9%).
A fin 2025, le groupe exploite une flotte de 1 314 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (70,5%), Amérique latine (7,2%), Pacifique (5,3%) et autres (17%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.