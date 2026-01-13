Delta Air Lines mise sur Boeing pour sa croissance internationale

Delta Air Lines engage une phase majeure de modernisation de sa flotte long-courrier avec une commande stratégique portant sur le segment des gros-porteurs de Boeing, visant à optimiser ses performances opérationnelles sur ses liaisons les plus denses.

La compagnie aérienne Delta Air Lines a annoncé une commande directe de 30 appareils Boeing 787-10, assortie d'une option pour 30 unités supplémentaires de ce modèle, le plus grand de la gamme Dreamliner.



Ce choix s'inscrit dans une stratégie de renouvellement de la flotte visant à remplacer les avions plus anciens et moins performants par des appareils affichant une consommation de carburant réduite de 25%. Ed Bastian, le directeur général de Delta, souligne que "Delta construit la flotte du futur, améliorant l'expérience client et générant des gains opérationnels".



Avec une capacité de 336 passagers, le 787-10 présente le coût d'exploitation par siège le plus bas du marché des gros-porteurs. Cette transaction porte le carnet de commandes fermes de Delta auprès de l'avionneur américain à 130 unités, consolidant un partenariat historique tout en soutenant l'expansion du réseau transatlantique et sud-américain de la compagnie.



Delta Air Lines recule de 3,7% en préouverture après la publication de résultats jugés décevants, tandis que Boeing grappille 0,2%.