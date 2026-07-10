Delta Air Lines voit son BPA reculer un peu moins que prévu
Delta Air Lines dévoile un BPA non-GAAP en recul de 26% à 1,56 USD au titre de son trimestre de juin 2026, dépassant néanmoins légèrement un consensus qui était de 1,53 USD, ainsi qu'une marge d'exploitation de 8,8%, contre 13,3% un an auparavant.
Portée par une demande vigoureuse, la compagnie aérienne basée à Atlanta affiche des revenus opérationnels en croissance de 14% à un niveau record de 17,7 MdsUSD, atteignant ainsi le haut de sa fourchette de prévisions, pour une augmentation des capacités de l'ordre de 1%.
Néanmoins, sa charge de carburant ajustée a grimpé de 77% à 4,4 MdsUSD, reflétant un prix ajusté du carburant en augmentation de 75% à 3,93 USD par gallon, entrainant plus largement une hausse de 20% de ses dépenses d'exploitation ajustées, à 16,1 MdsUSD.
"Nous avons généré 1,4 MdUSD de bénéfices avant impôts tout en absorbant la plus forte dépense trimestrielle de carburant de notre histoire", met en avant son CEO, Ed Bastian, qui attend une poursuite de cette dynamique au 2e semestre, avec un retour à la croissance des profits.
Anticipant, pour le trimestre de septembre, une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 15% (mid-teens) et une marge à deux chiffres, Delta confirme ses objectifs annuels d'un BPA ajusté de 6,50 USD à 7,50 USD et d'un free cash-flow de 3 à 4 MdsUSD.
Delta Air Lines, Inc. est une compagnie aérienne organisée autour de 3 pôles d'activités :
- transport de passagers (81,7% du CA) ;
- transport de fret (1,4%) ;
- autres (16,9%).
A fin 2025, le groupe exploite une flotte de 1 314 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (70,5%), Amérique latine (7,2%), Pacifique (5,3%) et autres (17%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.