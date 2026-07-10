Delta Air Lines voit son BPA reculer un peu moins que prévu

Delta Air Lines dévoile un BPA non-GAAP en recul de 26% à 1,56 USD au titre de son trimestre de juin 2026, dépassant néanmoins légèrement un consensus qui était de 1,53 USD, ainsi qu'une marge d'exploitation de 8,8%, contre 13,3% un an auparavant.

Portée par une demande vigoureuse, la compagnie aérienne basée à Atlanta affiche des revenus opérationnels en croissance de 14% à un niveau record de 17,7 MdsUSD, atteignant ainsi le haut de sa fourchette de prévisions, pour une augmentation des capacités de l'ordre de 1%.



Néanmoins, sa charge de carburant ajustée a grimpé de 77% à 4,4 MdsUSD, reflétant un prix ajusté du carburant en augmentation de 75% à 3,93 USD par gallon, entrainant plus largement une hausse de 20% de ses dépenses d'exploitation ajustées, à 16,1 MdsUSD.



"Nous avons généré 1,4 MdUSD de bénéfices avant impôts tout en absorbant la plus forte dépense trimestrielle de carburant de notre histoire", met en avant son CEO, Ed Bastian, qui attend une poursuite de cette dynamique au 2e semestre, avec un retour à la croissance des profits.



Anticipant, pour le trimestre de septembre, une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 15% (mid-teens) et une marge à deux chiffres, Delta confirme ses objectifs annuels d'un BPA ajusté de 6,50 USD à 7,50 USD et d'un free cash-flow de 3 à 4 MdsUSD.