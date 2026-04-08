Delta Airlines fait démarrer la saison des résultats du bon pied

Delta Airlines fait démarrer la saison des résultats du bon pied, son titre décollant de près de 9% en première partie de séance : les opérateurs saluent la publication de comptes meilleurs que prévu au titre du 1er trimestre 2026, grâce à la fois à une forte demande et à une certaine maîtrise de ses coûts.

Les investisseurs saluent le trimestre écoulé...



La compagnie aérienne a dévoilé un BPA non GAAP en croissance de 44% à 0,64 USD au titre de son trimestre de mars 2026, dépassant ainsi un consensus qui était de 0,61 USD, ainsi qu'une marge d'exploitation de 4,6% contre 4,5% un an auparavant.



En hausse de près de 10% à 14,2 MdsUSD, ses revenus ont dépassé les 14,06 MdsUSD attendus en moyenne par les analystes selon Jefferies, et ont atteint un record pour cette période de l'année, "grâce à une forte demande en affaires et en loisirs", d'après Delta.



Jefferies met en avant un TRASM (revenu total par siège mile disponible) en hausse plus forte que prévu de 8,2%, un CASM (coût par siège mile disponible) en augmentation plus faible qu'attendu de 6%, et un prix moyen du kérosène de 2,62 USD par gallon (contre 2,68 USD anticipé).



...et ne s'inquiètent guère de perspectives plus mitigées



Si Delta a indiqué viser un BPA entre 1 et 1,50 USD pour son trimestre de juin, une fourchette cible inférieure à un consensus qui était de 1,58 USD, il prévoit une croissance totale des revenus de plus de 10% (low teens) pour une capacité stable.



"La demande reste forte, et nous prenons des mesures pour protéger nos marges et nos flux de trésorerie. Cela inclut une réduction significative de la croissance de la capacité, et des actions rapides pour récupérer des coûts de kérosène plus élevés", affirme le CEO Ed Bastian.



Aussi, Delta s'attend à un bénéfice avant impôts du trimestre de juin d'environ 1 MdUSD (après 532 MUSD en données non GAAP pour le trimestre écoulé), avec une croissance des coûts unitaires hors carburant à un rythme similaire à celui du trimestre de mars.



Le groupe basé à Atlanta revendique en outre le meilleur bilan de son histoire, "soutenu par sa notation investment grade auprès des trois agences de notation de crédit et une dette nette ajustée en dessous des niveaux de 2019".