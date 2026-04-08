Delta Airlines fait démarrer la saison des résultats du bon pied
Delta Airlines fait démarrer la saison des résultats du bon pied, son titre décollant de près de 9% en première partie de séance : les opérateurs saluent la publication de comptes meilleurs que prévu au titre du 1er trimestre 2026, grâce à la fois à une forte demande et à une certaine maîtrise de ses coûts.
La compagnie aérienne a dévoilé un BPA non GAAP en croissance de 44% à 0,64 USD au titre de son trimestre de mars 2026, dépassant ainsi un consensus qui était de 0,61 USD, ainsi qu'une marge d'exploitation de 4,6% contre 4,5% un an auparavant.
En hausse de près de 10% à 14,2 MdsUSD, ses revenus ont dépassé les 14,06 MdsUSD attendus en moyenne par les analystes selon Jefferies, et ont atteint un record pour cette période de l'année, "grâce à une forte demande en affaires et en loisirs", d'après Delta.
Jefferies met en avant un TRASM (revenu total par siège mile disponible) en hausse plus forte que prévu de 8,2%, un CASM (coût par siège mile disponible) en augmentation plus faible qu'attendu de 6%, et un prix moyen du kérosène de 2,62 USD par gallon (contre 2,68 USD anticipé).
...et ne s'inquiètent guère de perspectives plus mitigées
Si Delta a indiqué viser un BPA entre 1 et 1,50 USD pour son trimestre de juin, une fourchette cible inférieure à un consensus qui était de 1,58 USD, il prévoit une croissance totale des revenus de plus de 10% (low teens) pour une capacité stable.
"La demande reste forte, et nous prenons des mesures pour protéger nos marges et nos flux de trésorerie. Cela inclut une réduction significative de la croissance de la capacité, et des actions rapides pour récupérer des coûts de kérosène plus élevés", affirme le CEO Ed Bastian.
Aussi, Delta s'attend à un bénéfice avant impôts du trimestre de juin d'environ 1 MdUSD (après 532 MUSD en données non GAAP pour le trimestre écoulé), avec une croissance des coûts unitaires hors carburant à un rythme similaire à celui du trimestre de mars.
Le groupe basé à Atlanta revendique en outre le meilleur bilan de son histoire, "soutenu par sa notation investment grade auprès des trois agences de notation de crédit et une dette nette ajustée en dessous des niveaux de 2019".
Delta Air Lines, Inc. est une compagnie aérienne organisée autour de 3 pôles d'activités :
- transport de passagers (81,7% du CA) ;
- transport de fret (1,4%) ;
- autres (16,9%).
A fin 2025, le groupe exploite une flotte de 1 314 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (70,5%), Amérique latine (7,2%), Pacifique (5,3%) et autres (17%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.